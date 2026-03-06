Londres se corona como la capital de capitales de Europa

Dentro de las capitales europeas, hay una que brilla por razones históricas, arquitectónicas y de poder político: Londres.

Su prestigio queda constatado luego de revelarse el ranking anual de las mejores ciudades del Viejo Continente.

De acuerdo con el ranking, Londres se lleva el título de “Capital de las Capitales”. La metodología para nombrarla se basó en tres áreas principales:

Livability (calidad de vida urbana), que incluye caminabilidad, naturaleza y parques, transporte público y calidad del aire.

Lovability (atractividad cultural), que incluye cultura, vida nocturna, gastronomía y atracciones.

Prosperity (prosperidad económica), que considera la fortaleza económica, la participación de la fuerza laboral, el nivel educativo y la conectividad aérea.

El ranking también evalúa la visibilidad digital y cultural, utilizando datos de Instagram, Google Trends y, por primera vez en 2026, de TikTok para medir la relevancia global de cada ciudad.

Una vida con encanto británico

Londres alcanza la posición número 1 en 3 de las 34 subcategorías evaluadas del estudio, más que cualquier otra ciudad. Lidera los índices generales de Prosperity y Lovability y aparece en la posición número 2 en Livability.

Sacando provecho de una libra menos cara, Londres se apunta como un destino apetitoso para los viajeros mexicanos. Basta decir que el aeropuerto de Heathrow registró cifras récord de llegadas, superando los niveles de pasajeros anteriores a la pandemia.

Esta llegada de turistas también despertó la necesidad de una mayor regulación por parte de las autoridades. Se está estudiando un impuesto turístico sobre todas estas pernoctaciones, algo que sorprendentemente nunca se había implementado en la ciudad.

Se estima que la medida podría generar cerca de 274 millones de euros al año para financiar servicios públicos e infraestructura urbana. En caso de aprobarse, se espera que entre en vigor en 2027.

Descanso con estilo

La capital londinense cuenta con una de las ofertas de hospedaje más amplias del Viejo Continente, en especial en el segmento de lujo.

Pocos lugares reflejan la duradera relación de Londres con la hospitalidad como Brown’s Hotel en Mayfair. Inaugurado en 1837 como el primer hotel de la ciudad, el hotel de Rocco Forte Hotels continúa evolucionando mientras preserva el carácter histórico que lo convirtió en un referente de la hospitalidad británica.

El hotel ha pasado por una serie de profundas reformas en los últimos años, que renuevan sus interiores al mismo tiempo que preservan su legado.

Para quienes busquen una experiencia nueva, está The Newman, que abrió sus puertas en febrero de 2026 en Fitzrovia como miembro de la Legend Collection de Preferred Hotels & Resorts.

Este nuevo hotel boutique independiente refleja la energía creativa de uno de los barrios más característicos del centro de Londres.

La propiedad cuenta con 81 refinadas habitaciones, suites y apartamentos, todos interpretados a través de una estética Art Déco contemporánea.

A medida que nos adentramos en 2026, Londres va revelando nuevos encantos para los viajeros; esto incluye la apertura de dos grandes museos, el London Museum y el V&A East, así como nuevos teatros y eventos inéditos.

