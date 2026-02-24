EU identificó cabañas en Tapalpa como redes operativas del Mencho

Desde el año 2020, autoridades de Estados Unidos habían identificado que el municipio de Tapalpa, donde fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, funcionaba como punto de lavado de dinero del Cártel Nueva Generación (CNG).

Fue la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos la que alertó de conjuntos de cabañas señalados como negocios fachada del grupo criminal.

Se trata de Cabañas La Loma en Renta y Cabañas La Loma Tapalpa, que eran los nuevos nombres para Cabañas La Loma, originalmente conocida como Las Flores Cabañas, según refirió el comunicado de la dependencia estadounidense en aquel entonces.

Se precisó que fueron sancionadas por ofrecer ayuda material a las actividades de tráfico de drogas del CNG.

"Además de estas designaciones, OFAC identificó dos nuevos nombres por un negocio de renta de cabañas localizado en Tapalpa, Jalisco, que fue designado el 17 de septiembre de 2015, por ofrecer ayuda material a las actividades de tráfico de drogas del CNG".

El domingo, el Mencho fue abatido por fuerzas federales en Tapalpa luego de ser ubicado tras un operativo del Ejército.

