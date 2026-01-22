Así puedes cuidar tus datos biométricos al viajar

Emprender un viaje internacional ya no solamente requiere de utilizar pasaporte y en casos requeridos, visas.

Países como Estados Unidos han implementado nuevas políticas en las que se solicitan datos biométricos faciales de turistas y viajeros extranjeros, consolidando este método como una herramienta clave para el turismo internacional.

La biometría será cada vez más común en aeropuertos, hoteles, eventos internacionales y experiencias turísticas. Comprender su funcionamiento permitirá a los viajeros moverse con mayor confianza, lo explica Fabián Fabela, senior marketing director de Naat.Tech, organización especializada en este tipo de tecnología: “La biometría bien aplicada puede hacer que un viaje sea más rápido y seguro. El viajero pasa menos tiempo en filas y los aeropuertos operan de forma más eficiente”.

Algunos consejos que te pueden ser de utilidad para cuidar de tus datos al momento de viajar son:

Proporciona tus datos biométricos solo en puntos oficiales : Asegúrate de que la captura de tu imagen facial o huellas se realice únicamente en aeropuertos, módulos migratorios o plataformas oficiales del país que visitas. Evita hacerlo en sitios improvisados o no verificados.

: Asegúrate de que la captura de tu imagen facial o huellas se realice únicamente en aeropuertos, módulos migratorios o plataformas oficiales del país que visitas. Evita hacerlo en sitios improvisados o no verificados. Evita compartir imágenes de documentos oficiales en redes sociales: Fotografías de pasaportes, visas o pases de abordar pueden facilitar fraudes de identidad. Lo mismo aplica para selfies tomados en filtros migratorios.

Fotografías de pasaportes, visas o pases de abordar pueden facilitar fraudes de identidad. Lo mismo aplica para selfies tomados en filtros migratorios. Infórmate sobre el uso de tus datos: Pregunta o revisa para qué se utilizarán tus datos biométricos, cuánto tiempo se almacenarán y si serán compartidos con otras autoridades. La transparencia es una señal de seguridad.

Pregunta o revisa para qué se utilizarán tus datos biométricos, cuánto tiempo se almacenarán y si serán compartidos con otras autoridades. La transparencia es una señal de seguridad. Cuida los dispositivos que usas para viajar: Protege tu celular y laptop con contraseñas, biometría local y actualizaciones de seguridad. Muchos procesos de viaje ya están vinculados a apps, códigos QR y perfiles digitales.

Protege tu celular y laptop con contraseñas, biometría local y actualizaciones de seguridad. Muchos procesos de viaje ya están vinculados a apps, códigos QR y perfiles digitales. Mantén un respaldo de tu información : Guarda copias digitales seguras de tus documentos oficiales y confirma que estén protegidas con contraseña o cifrado.

: Guarda copias digitales seguras de tus documentos oficiales y confirma que estén protegidas con contraseña o cifrado. Usa redes seguras durante tu viaje: Evita conectarte a redes Wi-Fi públicas para realizar trámites relacionados con tu viaje. Si es posible, utiliza datos móviles o una VPN confiable.

