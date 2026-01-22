Así puedes cuidar tus datos biométricos al viajar

Emprender un viaje internacional ya no solamente requiere de utilizar pasaporte y en casos requeridos, visas.Países como Estados Unidos han implementado nuevas políticas en las que se solicitan datos biométricos faciales de turistas y viajeros extranjeros, consolidando este método como una herramienta clave para el turismo internacional.La biometría será cada vez más común en aeropuertos, hoteles, eventos internacionales y experiencias turísticas. Comprender su funcionamiento permitirá a los viajeros moverse con mayor confianza, lo explica Fabián Fabela, senior marketing director de Naat.Tech, organización especializada en este tipo de tecnología: “La biometría bien aplicada puede hacer que un viaje sea más rápido y seguro. El viajero pasa menos tiempo en filas y los aeropuertos operan de forma más eficiente”.Algunos consejos que te pueden ser de utilidad para cuidar de tus datos al momento de viajar son:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *OB