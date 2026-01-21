El cáncer de colon es una de las enfermedades más frecuentes del sistema digestivo y, en muchos casos, sus primeras señales pueden manifestarse a través de cambios en las evacuaciones. Aunque la apariencia de las heces por sí sola no permite diagnosticar cáncer, sí puede alertar sobre la necesidad de acudir al médico para una evaluación oportuna.

Presencia de sangre en las heces

Uno de los signos más comunes es la aparición de sangre. Esta puede ser roja brillante, cuando el sangrado ocurre en la parte final del colon o el recto, o oscura y casi negra, cuando proviene de zonas más altas del intestino. En algunos casos, la sangre no es visible a simple vista y solo se detecta mediante estudios de laboratorio.

Heces muy oscuras o negras

Las evacuaciones negras, conocidas como melenas, pueden indicar sangrado interno prolongado. Este tipo de heces suele tener un olor más fuerte de lo habitual y una consistencia pegajosa. Aunque también pueden aparecer por el consumo de ciertos alimentos o medicamentos, es un signo que no debe ignorarse.

Cambios en la forma y el tamaño

Las heces pueden volverse más delgadas o estrechas, con un aspecto similar a un lápiz. Esto puede ocurrir cuando un tumor obstruye parcial o totalmente el paso de las heces a través del colon.

Alteraciones persistentes en la consistencia

La diarrea o el estreñimiento que se mantienen durante varias semanas sin una causa clara pueden ser señales de alerta. En algunos casos, se presentan episodios alternados de ambos, acompañados de una sensación constante de evacuación incompleta.

Mucosidad en las evacuaciones

La presencia de moco junto con las heces puede indicar irritación o inflamación del intestino. Si este síntoma aparece de forma persistente y se acompaña de otros cambios, es importante buscar atención médica.

Además de los cambios en las heces, el cáncer de colon puede acompañarse de dolor abdominal frecuente, hinchazón, pérdida de peso sin explicación, fatiga constante y anemia causada por sangrados internos.

Estos signos no significan necesariamente cáncer de colon, ya que pueden estar relacionados con hemorroides, infecciones, colitis u otros trastornos digestivos. Sin embargo, cuando los cambios en las heces son persistentes o se presentan varios síntomas al mismo tiempo, es fundamental acudir al médico para realizar estudios como análisis de sangre, pruebas de heces o una colonoscopia.

Observar cambios inusuales en las evacuaciones puede ayudar a detectar problemas de salud de manera temprana. La atención oportuna y los chequeos médicos regulares son clave para el diagnóstico precoz del cáncer de colon y para mejorar el pronóstico.

Con información de Clinica Mayo

BB