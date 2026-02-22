¿Es malo comer muchas almendras? ; esto dicen los expertos

Los frutos secos se caracterizan por su alto contenido en minerales y vitaminas. Su composición contiene menos de un 50 % de agua y, por lo general, están rodeados de una cáscara dura. Entre ellos se encuentran las nueces de macadamia, las avellanas y las almendras, alimentos que suelen recomendarse dentro de una dieta equilibrada.

Sin embargo, aunque son nutritivas y beneficiosas para la salud, surge una pregunta frecuente: ¿es malo comer muchas almendras? Esto es lo que explican los especialistas.

Beneficios de las almendras

Las almendras son uno de los frutos secos favoritos por muchas personas gracias a su textura crocante y su perfil nutricional. Son abundantes en antioxidantes, minerales y vitaminas que generan efectos positivos en el organismo.

La doctora Shaziya Allarakha, investigadora en temas de nutrición, diabetes y cáncer, explicó en el portal MedicineNet que las almendras son una buena fuente de fibra. Su consumo, acompañado de un vaso de leche, puede favorecer el tránsito intestinal y ayudar a prevenir el estreñimiento.

De acuerdo con Mayo Clinic, este fruto seco también protege el corazón gracias a su contenido de vitamina E. Una investigación publicada en el Journal of Nutrition señala que los alimentos ricos en esta vitamina se asocian con una menor incidencia de enfermedades cardíacas.

Además, contienen grasas saludables y vitaminas A y E, nutrientes que contribuyen al mantenimiento de una piel sana.

¿Cuántas almendras se pueden comer al día?

Como ocurre con cualquier alimento, el consumo excesivo puede generar efectos secundarios. Por ello, expertos en nutrición establecen un límite de porciones diarias.

Según las Guías Alimentarias para los Estados Unidos, una onza —equivalente a aproximadamente 23 almendras— es la cantidad ideal para consumir durante el día.

¿Por qué no se deben comer muchas almendras?

Aunque son saludables, comerlas en exceso puede provocar molestias digestivas debido a su alto contenido en fibra y grasas. Además, al ser alimentos calóricos, un consumo desmedido podría contribuir al aumento de peso si no se equilibra con el resto de la dieta.

Los expertos recuerdan que cada organismo reacciona de manera diferente, por lo que antes de incluir este alimento de forma habitual en la dieta es recomendable consultar con un médico o nutricionista.

