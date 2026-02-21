La bebida que combate el sarro dental y no sabías

El sarro es una capa endurecida de placa bacteriana que se adhiere a los dientes. Si no se elimina a tiempo, puede provocar inflamación de las encías y daños al tejido óseo que sostiene los dientes .

Por tal razón, mantener a raya al sarro es fundamental en el cuidado bucal. Y aunque el té verde no reemplaza una limpieza profesional, su consumo regular ayuda a reducir su formación y a mantener la boca más limpia.

El té verde es efectivo contra el sarro

El té verde, además de ser conocido por sus beneficios para la salud del corazón y la regulación del azúcar en sangre, tiene un impacto positivo en la salud dental. Según un estudio del Instituto de Ciencias Dentales de Bareilly, en India, el té verde reduce la acumulación de sarro gracias a sus propiedades antimicrobianas y antioxidantes . Estos compuestos combaten las bacterias responsables de formar placa bacteriana, que, al endurecerse, se convierte en sarro.

¿Cómo preparar el té verde para la salud bucal?

La preparación del té verde es sencilla y efectiva. Sigue estos pasos para incluirlo en tu rutina diaria:

Calienta el agua: Lleva el agua a una temperatura media, sin que hierva por completo, para conservar las propiedades del té.

Infusiona: Coloca un saquito de té verde o una cucharadita de hojas sueltas en una taza con el agua caliente.

Deja reposar: Espera entre 3 y 5 minutos para que libere sus compuestos beneficiosos.

Endulza si lo deseas: Puedes agregar un poco de miel, aunque es mejor consumirlo sin azúcar para maximizar sus propiedades.

Consejos adicionales para una higiene bucal completa:

Incorporar el té verde a tu rutina es un excelente primer paso, pero es fundamental complementarlo con buenos hábitos dentales:

Cepillado regular : Lava tus dientes al menos dos veces al día con una pasta dental con flúor.

: Lava tus dientes al menos dos veces al día con una pasta dental con flúor. Uso de hilo dental : Retira los restos de comida y placa bacteriana de entre los dientes diariamente.

: Retira los restos de comida y placa bacteriana de entre los dientes diariamente. Visitas al dentista : Realiza chequeos periódicos para detectar y tratar problemas a tiempo.

: Realiza chequeos periódicos para detectar y tratar problemas a tiempo. Reemplazo del cepillo: Cambia tu cepillo cada tres meses para garantizar una limpieza efectiva.

Con información de SUN

OA

