El superalimento que es considerado un tesoro para la salud

Sí, existe un alimento que supera al salmón en omega-3, a la avena en fibra, y que también aporta proteínas, vitaminas, minerales y antioxidantes. Este denominado superalimento vegetal no es otro que las semillas de lino, cuyo valor nutricional excepcional lo ha elevado a la categoría de tesoro para la salud, según aseguraron investigadores canadienses en la revista Nutrients.Puede ser una decisión clave para mejorar tu salud de manera integral el incorporar semillas de lino a tu dieta diaria, ya sea en ensaladas, panes caseros o como suplemento. Estas pequeñas semillas ofrecen un paquete nutricional impresionante a quienes las consumen. Planas y de color marrón o dorado, las semillas de lino no solo son versátiles en cuanto a consumo, sino que su sabor suave, similar al de la nuez, las hace agradables al paladar. La Fundación Española de Nutrición destaca su alto contenido en ácidos grasos omega-3 y fibra. Por cada 100 gramos de semillas de lino, obtienes aproximadamente 22 gramos de omega-3 y 27 gramos de fibra, cifras que superan con creces a otros alimentos considerados saludables, como el salmón y la avena.Consumir semillas de lino ofrece múltiples beneficios. Desde mejorar la digestión, prevenir el estreñimiento, reducir el colesterol y los triglicéridos debido a su omega-3 y fitoesteroles, hasta regular el azúcar en sangre y proteger el corazón y el cerebro. Además, fortalece el sistema inmunológico, mejora la salud de piel, cabello y uñas y los síntomas de la menopausia debido a los lignanos que actúan como fitoestrógenos.Considera que si se comen:Aunque las semillas de lino son generalmente seguras, pueden no ser adecuadas en casos de alergias, embarazo o problemas de coagulación. La dosis recomendada es de 1 a 2 cucharadas al día.