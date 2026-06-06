¿Es bueno tomar bicarbonato de sodio todos los días? Beneficios y riesgos ocultos

En pleno 2026, el bicarbonato de sodio ha resurgido como el remedio casero favorito en redes sociales para problemas digestivos y rendimiento físico. Sin embargo, consumirlo diariamente sin control médico esconde peligros silenciosos que podrían llevarte a la sala de urgencias antes de lo que imaginas .

Este compuesto químico, presente en casi todas las cocinas del mundo, es un antiácido natural altamente efectivo. Su función principal es neutralizar los jugos gástricos cuando se experimenta indigestión o reflujo de manera ocasional.

Instituciones de prestigio como la Clínica Mayo reconocen su utilidad para aliviar la acidez estomacal de forma puntual. No obstante, los especialistas enfatizan que nunca debe considerarse un tratamiento a largo plazo ni un suplemento preventivo.

Al disolverse en agua y ser ingerido, reacciona inmediatamente con el ácido clorhídrico del estómago. Esta reacción química produce dióxido de carbono, lo que genera los característicos eructos que alivian la presión abdominal rápidamente.

El impacto en el rendimiento deportivo

Más allá de la digestión, atletas de alto rendimiento han comenzado a utilizar este polvo blanco para mejorar sus marcas. La premisa científica es que reduce la fatiga muscular durante ejercicios intensos y de corta duración.

Según datos del National Institutes of Health (NIH), la suplementación controlada puede amortiguar la acumulación de ácido láctico. Esto permite a los deportistas mantener un esfuerzo máximo por unos valiosos segundos adicionales durante la competencia.

A pesar de estos beneficios deportivos, la dosis requerida es alta y suele causar malestar gastrointestinal severo. Por ello, los entrenadores profesionales aplican protocolos estrictos para evitar efectos adversos que arruinen el desempeño del atleta.

Riesgos ocultos de la ingesta diaria

El mayor peligro de esta tendencia actual radica en la falsa creencia de que todo lo natural es inofensivo . Consumir este producto de forma habitual altera drásticamente el delicado equilibrio químico del cuerpo humano.

Un factor crítico es su altísimo contenido de sodio, el cual representa un riesgo directo para la salud cardiovascular . Las personas con hipertensión arterial pueden sufrir picos peligrosos en su presión sanguínea si lo ingieren regularmente.

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Además, el abuso prolongado puede desencadenar una condición médica grave conocida como alcalosis metabólica. Este trastorno ocurre cuando la sangre se vuelve excesivamente alcalina, afectando el funcionamiento de órganos vitales y requiriendo atención médica.

Los síntomas de toxicidad incluyen náuseas persistentes, vómitos, debilidad extrema y espasmos musculares involuntarios. En casos severos, la alteración de los electrolitos puede provocar arritmias cardíacas que exigen hospitalización inmediata para estabilizar al paciente.

¿Quiénes deben evitar su consumo?

Ciertos grupos demográficos deben mantener este remedio completamente fuera de su dieta habitual por precaución. La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte sobre el cuidado extremo con los niveles de sodio en poblaciones vulnerables.

Las mujeres embarazadas, los niños menores de cinco años y los pacientes con enfermedades renales crónicas tienen contraindicado su uso. Sus riñones no pueden procesar eficientemente la carga extra de minerales, lo que agrava su condición.

También existe un riesgo significativo de interacción con medicamentos recetados, alterando la forma en que el cuerpo absorbe los fármacos. Esto es especialmente crítico con ciertos antibióticos, aspirina y suplementos de hierro que requieren un entorno ácido.

En conclusión, aunque es un aliado útil para emergencias digestivas puntuales, no es un suplemento diario seguro. Ante cualquier malestar crónico, la única vía responsable es consultar a un profesional de la salud para un diagnóstico adecuado.

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