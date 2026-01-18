¿Qué se considera maltrato animal?

El maltrato animal es una de las problemáticas que ha persistido recientemente en distintas regiones de México y que puede manifestarse en diversas formas: desde el abandono y la negligencia hasta la violencia física directa.

De acuerdo con la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), tan solo en la Ciudad de México, las autoridades registraron un total de 3 mil 823 denuncias por maltrato animal en 2025.

El maltrato animal

De acuerdo con la legislación vigente en la mayoría de los estados en México, el maltrato animal incluye acciones que provoquen dolor, sufrimiento, lesiones o la muerte del animal, incluyendo actos de negligencia, maltrato y crueldad.

Esto abarca golpes, tortura, envenenamiento, quemaduras, peleas, falta de alimento o agua, falta de limpieza, falta de cuidado e higiene, abandono, mantenerlos en condiciones insalubres o sin atención médica, así como cualquier práctica que atente contra el bienestar de cualquier ser vivo como peleas de perros y atropellamientos intencionales.

¿Qué hacer en caso de ser testigo de maltrato animal y dónde denunciar?

Si eres testigo de un caso de maltrato animal, se recomienda documentar la situación siempre y cuando esto sea posible y seguro. Reúne pruebas a través de fotografías, videos y las anotaciones de horarios, fechas y ubicación exacta.

Por su parte, las denuncias pueden realizarse a través de distintas instancias, dependiendo del tipo de caso y la entidad federativa:

Ciudad de México (CDMX)

• Brigada de Vigilancia Animal (BVA): la BVA de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se ha encargado de salvaguardar el bienestar de los animales. Sus funciones son prevenir el maltrato animal, rescate y cuidado, atendiendo denuncias en las 16 alcaldías. Denuncia al: 55 5009 1278.

Te puede interesar: Qué beneficios tiene para la salud congelar pan antes de consumirlo

• Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT): investiga la legalidad de las acciones de autoridades y particulares. Denuncia al: 55 5265 0780 ext. 15410, 15430 y 15400.

Otras entidades del territorio mexicano

• Línea de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa): para casos de fauna silvestre o comercio ilegal. Denuncia al 800 PROFEPA (77633772). También se puede realizar a través de su página web: www.profepa.gob.mx/PROFEPA/DenunciasyQuejas/

• Fiscalías Estatales o Ministerio Público: es la vía para el maltrato animal doméstico. Busca la agencia del MP más cercana o la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales de tu estado.

• Líneas de emergencia (911) y denuncia anónima (089): el método más rápido y efectivo en caso de emergencias o casos urgentes.

• Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (Propaem): llamar al 722 213 5456 o mediante su portal web.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV

