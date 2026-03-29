Domingo, 29 de Marzo 2026

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Hábitos que ayudan a proteger al riñón tras ingerir ibuprofeno con frecuencia

El uso frecuente de medicamentos antiinflamatorios como el ibuprofeno ha encendido alertas entre especialistas por sus posibles efectos en la salud renal

Por: Brenda Barragán

Adoptar estas prácticas puede ayudar a reducir el impacto de factores de riesgo y a mantener los riñones en buen estado a largo plazo, especialmente ante el uso frecuente de medicamentos como el ibuprofeno. CANVA

Adoptar estas prácticas puede ayudar a reducir el impacto de factores de riesgo y a mantener los riñones en buen estado a largo plazo, especialmente ante el uso frecuente de medicamentos como el ibuprofeno. CANVA

Tras las advertencias de especialistas sobre el uso frecuente de antiinflamatorios como el ibuprofeno y su posible impacto en la salud renal, expertos recomiendan adoptar hábitos sencillos que ayuden a proteger el funcionamiento de los riñones.

Organizaciones como Kidney Care UK han destacado que pequeños cambios en el estilo de vida pueden marcar una diferencia importante en la prevención de enfermedades renales, especialmente en personas con diabetes o hipertensión.

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A continuación, siete recomendaciones clave para mantener los riñones en buen estado:

1.- Mantenerse bien hidratado

Beber suficiente agua facilita que los riñones filtren toxinas y eliminen desechos del organismo. Se sugiere consumir entre seis y ocho vasos al día.

2.- Seguir una alimentación equilibrada

Incluir frutas y verduras de forma regular contribuye a mantener estables la presión arterial y el colesterol, factores esenciales para la salud renal. También se recomienda limitar los alimentos ultraprocesados.

3.- Vigilar la presión arterial

Controlar la tensión de manera periódica permite detectar posibles riesgos a tiempo. Muchas farmacias cuentan con equipos para realizar esta medición.

4.- Reducir el consumo de sal

Una ingesta elevada de sodio puede afectar negativamente la presión arterial y aumentar el riesgo de cálculos renales. Sustituir la sal por hierbas o especias es una alternativa saludable.

5.- Mantenerse activo

Realizar al menos 150 minutos de actividad física a la semana ayuda a mejorar la circulación y a controlar factores de riesgo como la diabetes o el colesterol alto.

6.- Realizar chequeos médicos

Las personas con enfermedades como diabetes o hipertensión deben acudir a revisiones periódicas para evaluar la función renal y prevenir complicaciones.

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7.- Evitar el tabaco

Fumar incrementa el riesgo de insuficiencia renal y afecta el sistema cardiovascular, por lo que dejar este hábito es fundamental para proteger la salud.

Adoptar estas prácticas puede ayudar a reducir el impacto de factores de riesgo y a mantener los riñones en buen estado a largo plazo, especialmente ante el uso frecuente de medicamentos como el ibuprofeno.

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Con información de Kidney Care UK

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