El secreto de un hogar siempre limpio, sin que sea una tortura

La limpieza del hogar no tiene que ser un trabajo duro si nos organizamos para lograrla. Estas son algunas recomendaciones que es importante conocer. Aquí los detalles:

Cuando parece que el día dura a penas lo de un parpadeo de ojos, puede sentirse como que hay demasiadas cosas que hacer y no suficientes horas para atender cada una de ellas.

Ante este problema, es posible que la limpieza de la casa se convierta en una tarea pesada, minuciosa y postergable, conduciendo a espacios desordenados, sucios y carentes de la higiene apropiada.

Tomando en cuenta que está psicológicamente comprobado que las áreas limpias y ordenadas influyen de forma positiva en el estado de ánimo de las personas , aquí te dejamos algunos consejos para hacer de la limpieza una costumbre en tu vida y no una tarea abrumadora de los fines de semana.

De acuerdo con el blog de The Home Depot, la empresa especialista en artículos y mejoras para el hogar, estas son algunas recomendaciones para mantener tu casa limpia:

Tener un sitio fijo para cada objeto a yuda a mantener el orden.

yuda a mantener el orden. Usa organizadores prácticos : carritos con ruedas, cajas, gavetas, cestos de ropa y zapateras.

: carritos con ruedas, cajas, gavetas, cestos de ropa y zapateras. Al llegar a casa, pon de inmediato los abrigos, llaves, bolsas, zapatos en su lugar, por ejemplo, un perchero o zapatera, así evitas que se disperse suciedad por toda la casa.

Limpia los platos y utensilios tras la comida enseguida .

. Incentiva a que los niños participen recogiendo, aunque no laven nada, para que se acostumbren.

recogiendo, aunque no laven nada, para que se acostumbren. Separa los residuos , especialmente los orgánicos, para evitar tapones, acumulación de basura o malos olores.

, especialmente los orgánicos, para evitar tapones, acumulación de basura o malos olores. Limpia las superficies (lavabo, regadera, piso) justo después de usarlas, cuando recientemente se ensuciaron las áreas.

(lavabo, regadera, piso) justo después de usarlas, cuando recientemente se ensuciaron las áreas. Establece un calendario para una limpieza profunda de tu baño (1-2 veces por semana), usando productos específicos para bacterias, sarro, hongos y usando guantes.

de tu baño (1-2 veces por semana), usando productos específicos para bacterias, sarro, hongos y usando guantes. Integra reglas y dinámicas de orden para los niños , de forma divertida y con actividades aptas para su edad.

, de forma divertida y con actividades aptas para su edad. Usa muebles organizadores coloridos o mobiliario para sus juguetes.

Define una zona de juego clara , con alfombra o tapete, para que sepan dónde pueden jugar y dónde guardar sus cosas.

, con alfombra o tapete, para que sepan dónde pueden jugar y dónde guardar sus cosas. Esto también facilita la limpieza del hogar porque tendrás menos objetos fuera de lugar.

