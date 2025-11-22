Liverpool: Desfile Bolo Fest en la CDMX, fecha y ruta del recorrido 2025

El tradicional desfile navideño de Liverpool, conocido como Bolo Fest, regresará a la Ciudad de México el próximo sábado 29 de noviembre, siendo uno de los eventos familiares más esperados del cierre de año.

Según la publicación de los organizadores en las redes sociales de la tienda minorista, el desfile de este año está programada para iniciar a las 15:00 horas y tendrá una duración aproximada de una hora.

Esta es la ruta del Desfile de Liverpool, Bolo Fest, en la CDMX

El recorrido del desfile Bolo Fest se llevará a cabo sobre la Avenida Paseo de la Reforma, una de las vialidades más importantes de la capital del país. De acuerdo con la información oficial, el desfile partirá desde El Ángel de la Independencia y avanzará hasta el Monumento a la Revolución, trayecto que tradicionalmente reúne a miles de familias atraídas por los carros alegóricos, globos gigantes, comparsas y personajes característicos de la temporada.

FACEBOOK / Liverpool

¿Cuánto cuesta ir al desfile de Liverpool?

Liverpool confirmó en sus cuentas de redes que el evento será gratuito y abierto al público, y que se espera la participación de asistentes tanto locales como turistas que estén de visita en la CDMX. Además, la compañía transmitirá el desfile en vivo a través de sus canales de YouTube y TikTok, para quienes no puedan asistir de manera presencial, pero que no se lo quieran perder.

El desfile Bolo Fest 2025 busca ofrecer un ambiente festivo para todas las edades y seguir como una de las celebraciones decembrinas tradicionales de la CDMX.

A medida que se acerque la fecha del evento, se espera que la cadena comparta más detalles y recomendaciones para asegurar una experiencia ordenada y segura para los asistentes.

Asimismo, se prevé que en los próximos días anuncie las fechas de la Venta Nocturna Liverpool de diciembre, la cual también forma parte de las celebraciones de la cadena.

