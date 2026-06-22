La clonación de tarjetas bancarias es un delito silencioso que ocurre en segundos durante compras cotidianas, dejando a miles de usuarios desprotegidos hasta que revisan sus estados de cuenta y descubren cargos fraudulentos que vacían sus ahorros.

Uno de los mayores riesgos actuales de poseer una tarjeta, sea de débito o crédito, es ser víctima de una clonación de datos. Este tipo de fraude ocurre cuando los delincuentes copian meticulosamente la información confidencial de una tarjeta para realizar compras o retiros sin autorización.

La ejecución de este delito financiero se realiza mediante métodos sumamente discretos. Uno de los más comunes es la implementación de skimmers, pequeños aparatos que se colocan directamente en cajeros automáticos o en terminales de pago para copiar la banda magnética.

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A la par de estos dispositivos, los criminales suelen instalar cámaras ocultas para grabar el NIP exacto al momento en que el usuario lo ingresa. En otros escenarios, empleados deshonestos o personas cercanas toman fotos del plástico para obtener el número de tarjeta, la fecha de vencimiento y el código de seguridad.

Cómo detectar si tu cuenta bancaria ha sido vulnerada

Por lo general, la víctima no se da cuenta de la anomalía hasta que revisa su estado de cuenta mensual o recibe una notificación de movimiento no reconocido en su teléfono celular. Existen señales de alerta críticas que ningún cuentahabiente debe ignorar bajo ninguna circunstancia:

Cobros pequeños: Cargos minúsculos que no recuerdas haber realizado, los cuales sirven a los delincuentes para comprobar si el plástico funciona antes de hacer un desfalco mayor.

Cargos geográficos inusuales: Retiros en cajeros automáticos o compras físicas en comercios ubicados en lugares donde nunca has estado.

Rechazo del plástico: Que los fondos o la línea de crédito sean rechazados en un comercio establecido sin ninguna razón aparente.

Alertas simultáneas: Notificaciones de movimientos bancarios en tiempo real mientras tú sigues con tu tarjeta física resguardada dentro de la cartera.

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Guía de prevención: Pasos clave para proteger tus fondos

La prevención es la herramienta más poderosa para hacer frente a las mafias dedicadas a la falsificación de herramientas de pago. Los expertos en seguridad financiera recomiendan adoptar hábitos estrictos de verificación y uso digital para blindar tus cuentas de forma inmediata.

Cubre tu NIP siempre: Tapa el teclado con tu mano al ingresar tu clave de acceso para evitar que las cámaras ocultas graben tu combinación secreta.

Revisa cajeros y terminales: Observa detenidamente las ranuras antes de insertar tu plástico; si notas una pieza suelta, extraña o sobrepuesta, no te arriesgues.

Nunca pierdas de vista tus tarjetas: Exige que el cobro en restaurantes o gasolinerías se realice frente a ti, evitando que se lleven el plástico a otro sitio.

Activa las notificaciones: Configura las alertas instantáneas en las aplicaciones móviles de tu banco para detectar cualquier movimiento sospechoso al instante.

Usa tarjetas digitales: Utiliza las versiones virtuales con código de seguridad dinámico y números temporales para realizar todas tus transacciones en internet.

Evita el Wi-Fi abierto: Nunca realices compras ni accedas a tus plataformas bancarias desde redes públicas, ya que facilitan el robo de información.

Protocolo de emergencia: Qué hacer ante un cargo no reconocido

Si desafortunadamente detectas actividad sospechosa en tus estados financieros, la velocidad con la que reacciones determinará el nivel de protección de tu dinero. El primer paso consiste en mantener la calma y proceder al bloqueo inmediato de la tarjeta afectada a través de la aplicación oficial de tu institución financiera.

De manera paralela, debes comunicarte a la línea de atención telefónica de tu banco para reportar formalmente los movimientos no reconocidos y solicitar la cancelación definitiva del plástico. Durante este proceso, es fundamental cambiar de inmediato todas tus contraseñas bancarias de acceso.

Finalmente, los especialistas recomiendan guardar capturas de pantalla, correos de notificación o comprobantes físicos de todos los movimientos que no reconozcas como propios. Estos elementos servirán como evidencia de respaldo durante la investigación del reclamo ante la entidad emisora del plástico.

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