¿Tener perro te hace vivir más? Lo que dice la ciencia sobre las mascotas y la longevidad

Tener un perro reduce el riesgo de mortalidad y mejora la salud cardiovascular. La ciencia confirma que los dueños de canes viven más, pero el beneficio no es por tener una mascota per se, sino que depende de factores como el ejercicio y el estilo de vida que suelen compartir estas personas. Descubre cómo tu mascota impacta directamente en tu longevidad.

El impacto en el corazón y la longevidad

Una revisión científica de 2019 analizó múltiples estudios internacionales sobre la tenencia de mascotas. Los resultados indicaron que convivir con un perro disminuye en un 24 % el riesgo de morir por cualquier causa en un periodo de diez años.

La American Heart Association emitió una declaración científica respaldando estos hallazgos. La institución señala que tener un can reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares, aunque desaconseja la adopción con fines estrictamente médicos.

El cardiólogo Dhruv Kazi, del Beth Israel Deaconess Medical Center, experimentó estos efectos durante la pandemia. Adoptar a su perro Rumi lo obligó a salir al aire libre y socializar, protegiendo su salud mental.

La compañía canina contrarresta las consecuencias del aislamiento. Las personas solteras o que viven solas experimentan una reducción del estrés y una mejora en sus indicadores de presión arterial.

Actividad física y rutinas compartidas

Adrian Bauman, investigador de la Universidad de Sídney, publicó un metaanálisis en 2012 sobre los hábitos físicos de los dueños. Su trabajo reveló que quienes pasean a sus animales cumplen las pautas médicas de ejercicio.

Los paseos regulares permiten alcanzar los 150 minutos de actividad física semanal recomendados. Sin embargo, los datos muestran que solo el 60 % de los propietarios realiza estas caminatas con sus mascotas.

El estilo de vida compartido determina la salud de ambos. Tove Fall, epidemióloga de la Universidad de Uppsala, demostró que si un perro padece diabetes tipo 2, su dueño tiene alta probabilidad de desarrollarla.

Humanos y animales comparten entorno, alimentación y rutinas diarias. Si el propietario mantiene hábitos sedentarios, el animal también sufrirá las consecuencias de esa inactividad física.

Variables demográficas y otras mascotas

Los beneficios estadísticos presentan matices demográficos. Los dueños de perros suelen ser personas más jóvenes y con mayores ingresos, características que por sí solas se asocian a una mejor salud general.

Al ajustar variables como la edad, los ingresos y el tabaquismo, algunas ventajas desaparecen. Resulta complejo determinar si el animal mejora la salud o si las personas sanas tienden a adoptar más.

¿Y si tienes gatos?

Los felinos también aportan ventajas cardiovasculares. Diversos estudios asocian la tenencia de gatos con un menor riesgo de sufrir ataques cardíacos o derrames cerebrales debido al alivio del estrés.

La adopción conlleva responsabilidades que pueden generar tensión. El adiestramiento, las facturas veterinarias y la pérdida del animal representan cargas emocionales y financieras considerables.

La decisión de adoptar transforma la rutina diaria y el entorno doméstico. Aunque los canes exigen dedicación, los datos confirman que su presencia aporta beneficios tangibles a la salud humana.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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