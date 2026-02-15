Eclipse solar: ¿cuánto tiempo se podrá ver el "Anillo de Fuego"?

El próximo martes 17 de febrero el cielo será escenario de un nuevo encuentro entre el Sol y la Luna. Ese día se registrará el primer eclipse solar de 2026, un fenómeno que tendrá su punto de origen en la Antártida y que, en su momento culminante, dará lugar a un visible “anillo de fuego”.

Según información de la NASA, este eclipse anular será el más prolongado de los dos eventos de este tipo previstos para el año y podrá observarse desde tres continentes. A diferencia del eclipse total de Sol de 2024 que fue visible en México, en esta ocasión la alineación entre la Tierra, la Luna y el Sol no provocará una oscuridad completa, ya que la Luna no cubrirá por completo al Astro Rey.

Este fenómeno será el único eclipse anular que ocurra en 2026. Iniciará con una fase parcial, cuando la Luna comience a colocarse frente al Sol. Posteriormente se desarrollará la etapa anular, momento en el que se formará el característico aro luminoso, con una duración estimada de 2 minutos con 20 segundos. Después, el satélite natural continuará su desplazamiento y el evento regresará a una fase parcial hasta su conclusión.

ESPECIAL

El del 17 de febrero será el primero de dos eclipses solares que tendrán lugar este año. El siguiente está previsto para el 12 de agosto y será un eclipse total de Sol visible en América del Norte, África y Europa, con una duración aproximada de 2 minutos con 18 segundos. Ambos eventos, junto con otro eclipse programado para febrero de 2027, anteceden al denominado mega eclipse total del 2 de agosto de 2027, que se anticipa como el más extenso del siglo, con una duración estimada de 6 minutos y 23 segundos.

En cuanto a su visibilidad, México no podrá apreciar ninguna de las etapas del fenómeno. De acuerdo con el Instituto Geográfico de España, el eclipse será observable en regiones del hemisferio sur, lo que incluye la Antártida, Argentina, Chile y distintas zonas del continente africano.

El inicio del eclipse está programado a las 3:56 horas, tiempo del centro de México, equivalente a las 9:56 horas en Tiempo Universal (UTC). Las fases más relevantes, considerando el horario de la Ciudad de México, serán las siguientes: a las 5:42 horas comenzará la etapa anular; a las 6:11 horas se alcanzará el punto máximo, cuando se forme el “anillo de fuego”; alrededor de las 6:13 horas concluirá la fase máxima; a las 6:41 horas finalizará la etapa anular; y a las 8:27 horas terminará el fenómeno en su totalidad.

La trayectoria del eclipse comenzará en la Antártida y avanzará hacia el norte. En su fase inicial será visible en el occidente del continente antártico y en países como Chile y Argentina, especialmente en la zona de Ushuaia. El momento de máxima anularidad podrá apreciarse desde el centro y norte de la Antártida, mientras la franja de visibilidad se desplaza en dirección a África. Finalmente, el sur del continente africano observará el eclipse en su tramo final.

BB