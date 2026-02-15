Beneficios de comer una manzana en ayunas todos los días

Durante años se ha repetido la idea de que comer una manzana en ayunas puede potenciar sus efectos en el organismo y mejorar la salud desde las primeras horas del día, pero, ¿realmente existe un beneficio extra por consumirla antes del desayuno o se trata solo de una creencia popular? Especialistas en nutrición han analizado qué hay de cierto detrás de esta práctica.De acuerdo con información difundida por portales especializados en salud como Healthline, no existe evidencia científica que confirme que comer fruta con el estómago vacío aumente sus propiedades nutricionales, es decir, la manzana conserva sus beneficios sin importar la hora en que se consuma, aun así, incluirla diariamente en la alimentación puede aportar múltiples ventajas al organismo.La manzana es una fruta rica en vitaminas y minerales esenciales. Según la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), contiene vitamina C, E y K, además de minerales como zinc, manganeso, azufre, flúor, yodo y boro, fundamentales para el buen funcionamiento del cuerpo.Además, una porción de 200 gramos puede aportar alrededor de 5 gramos de fibra y pequeñas cantidades de vitaminas del complejo B (B1 y B6), junto con polifenoles, compuestos vegetales con alto poder antioxidante.Especialistas destacan que integrar esta fruta en la dieta diaria puede generar efectos positivos como:En general, comer manzana es seguro para la mayoría de las personas. No obstante, expertos advierten algunos puntos a considerar:Aunque no hay pruebas de que consumirla en ayunas multiplique sus beneficios, sí es un hábito saludable incorporarla en cualquier momento del día, lo importante no es la hora, sino la constancia dentro de una dieta equilibrada.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * NA