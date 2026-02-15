La Inteligencia Artificial continúa revolucionando distintos ámbitos de la vida diaria y ahora también comienza a impactar la manera en que las personas participan en la lotería, en medio de este panorama, el premio mayor de Mega Millions, que asciende a 385 millones de dólares —alrededor de 6.6 mil millones de pesos mexicanos—, ha despertado un notable interés entre los jugadores.

Ante esta cifra histórica, TheLotter México reporta un incremento considerable en el número de usuarios que optan por plataformas reguladas para participar de forma segura, legal y confiable en sorteos internacionales desde territorio mexicano.

En redes sociales y foros especializados, cada vez más usuarios comparten cómo utilizan la IA para incorporar nuevas estrategias, generar combinaciones de números o evitar selecciones repetidas.

¿Puede la IA influir en las probabilidades?

La respuesta de los expertos es clara: no.

Mega Millions opera con sistemas certificados de aleatoriedad, por lo que ningún algoritmo puede anticipar los números ganadores ni aumentar las probabilidades de ganar.

Aun así, el interés por herramientas de IA sigue creciendo, especialmente cuando el premio mayor alcanza cifras históricas.

Mega Millions: por qué recupera interés en México

Según datos internos de TheLotter México, cada vez que el premio mayor supera los 300 millones de dólares, se produce un aumento de un 40 por ciento en las búsquedas relacionadas con Mega Millions, especialmente entre nuevos usuarios.

"La IA no cambia el azar, pero sí cambia la forma en que las personas se relacionan con la lotería. Hoy vemos jugadores más informados, curiosos y comprometidos con la experiencia", señalan desde TheLotter México.

