Qué significa que una persona tenga pocos amigos según la psicología

Tener un círculo social reducido no siempre es sinónimo de aislamiento o tristeza, aunque en una cultura que valora la popularidad y la vida social activa pueda parecer una señal de alerta, la psicología ofrece una mirada más matizada sobre lo que implica contar con pocos amigos.

De acuerdo con especialistas y organismos como la Asociación Estadounidense de Psicología (APA), la calidad de las relaciones pesa más que la cantidad, pues las conexiones sociales profundas se consideran uno de los factores más confiables para una vida larga, saludable y satisfactoria.

Diversos estudios señalan que quienes mantienen vínculos cercanos presentan mayor satisfacción vital y menor riesgo de depresión y enfermedades crónicas, especialmente en la adultez mayor.

Sin embargo, no todas las personas necesitan amplios círculos sociales, rasgos como la introversión, la timidez, una alta valoración de la autonomía o la preferencia por relaciones profundas en lugar de numerosas amistades pueden explicar por qué alguien elige —o se siente cómodo con— un grupo reducido. También influyen el gusto por planes tranquilos y el disfrute del tiempo en soledad.

El escenario cambia cuando la falta de amistades no es deseada, en esos casos pueden aparecer sentimientos de aislamiento, tristeza, inseguridad o baja autoestima. Factores como mudanzas, divorcios, jubilación o cambios de intereses suelen dificultar la construcción o el mantenimiento de vínculos en la adultez.

La Clínica Mayo advierte que hacer nuevos amigos y conservar los existentes requiere esfuerzo, sobre todo cuando el trabajo o las responsabilidades familiares ocupan la mayor parte del tiempo. No obstante, subraya que el bienestar emocional que brindan las amistades compensa ampliamente esa dedicación.

La psiquiatra Graciela Moreschi ha señalado que, en algunos casos, la dificultad para ampliar el círculo social está ligada a creencias limitantes, como pensar que “ya es tarde” para iniciar nuevas relaciones. Según la especialista, esta postura puede llevar a un repliegue innecesario, cuando en realidad es posible renovar vínculos en cualquier etapa de la vida.

Los beneficios de la amistad están ampliamente documentados: fortalecen el sentido de pertenencia, reducen el estrés, mejoran la autoestima y ayudan a enfrentar crisis personales. Incluso investigaciones del Centro para el Envejecimiento Cerebral Saludable, en Australia, vinculan la convivencia y la participación en grupos comunitarios con mayor longevidad y menor deterioro cognitivo.

En síntesis, tener pocos amigos no es, por sí mismo, un problema. La clave, según la psicología, radica en si esa realidad responde a una elección consciente y satisfactoria o a una soledad no deseada que afecta el bienestar emocional.

