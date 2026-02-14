Día de San Valentín: El lenguaje secreto de las flores y qué expresan

Las flores son un regalo típico en cumpleaños, aniversarios, días especiales, eventos y por supuesto también para cada 14 de febrero, el Día de San Valentín o el Día del Amor y la Amistad, y es que dar esto como obsequio se convirtió en una tradición milenaria para expresar emociones, amor, gratitud y apoyo sin palabras.

Te puede interesar: Top 5 peores regalos que NO debes obsequiar el 14 de febrero

Además de demostrar emociones también mejoran el estado de ánimo, transmiten energía, alegría y son un detalle que no se olvida fácilmente. Y más allá de la belleza y aroma de las flores, en estas existe un lenguaje propio y simbólico que ha pasado por generaciones y está presente en varias culturas.

El significado de las flores

Por lo que elegir una flor o un arreglo no es sólo un gesto romántico, sino otra manera de comunicar emociones o sentimientos que tal vez no sabemos cómo expresar en palabras. A continuación te contamos cuál es el significado de las flores y lo que pueden representar cuando se regalan en una fecha tan especial.

Estas pueden expresar amor apasionado, gratitud, admiración o ternura, pero suele depender del tipo de flor o del color,

Significado de colores

Rojo : Amor y deseo. Es el color más excitante, se usa frecuentemente para representar nuestro corazón, por lo que las flores rojas evocan pasión, acción, amor y seducción.

: Amor y deseo. Es el color más excitante, se usa frecuentemente para representar nuestro corazón, por lo que las flores rojas evocan pasión, acción, amor y seducción. Blanco : Pureza, devoción y compasión. Las flores blancas evocan la elegancia, la sencillez, la calma y son símbolos de luz. Están relacionadas con el amor eterno.

: Pureza, devoción y compasión. Las flores blancas evocan la elegancia, la sencillez, la calma y son símbolos de luz. Están relacionadas con el amor eterno. Rosa : Simbolizan la ternura, la bondad, la delicadeza y el amor. Es un color que evoca la feminidad y la inocencia, pero también transmite alegría y felicidad.

: Simbolizan la ternura, la bondad, la delicadeza y el amor. Es un color que evoca la feminidad y la inocencia, pero también transmite alegría y felicidad. Amarillo : Regalar flores amarillas significa desear felicidad, juventud, fortuna, vitalidad y energía. Están asociadas a la amistad, el placer, la alegría, la luz y la calidez.

: Regalar flores amarillas significa desear felicidad, juventud, fortuna, vitalidad y energía. Están asociadas a la amistad, el placer, la alegría, la luz y la calidez. Azul : Aunque suelen ser misteriosas y enigmáticas, las flores azules significan amistad, apoyo incondicional y confianza. Suelen ayudar a transmitir tranquilidad, paz mental y armonía, pues el azul es un color sereno, fresco y relajante.

: Aunque suelen ser misteriosas y enigmáticas, las flores azules significan amistad, apoyo incondicional y confianza. Suelen ayudar a transmitir tranquilidad, paz mental y armonía, pues el azul es un color sereno, fresco y relajante. Morado : Simbolizan principalmente la admiración, el respeto, la sabiduría y la dignidad. También representan la creatividad, la sensibilidad y la gratitud, lo que las hace ideales para expresar afecto sincero, amistad y el recuerdo hacia alguien. Han sido asociadas a la realeza y la transformación interior.

: Simbolizan principalmente la admiración, el respeto, la sabiduría y la dignidad. También representan la creatividad, la sensibilidad y la gratitud, lo que las hace ideales para expresar afecto sincero, amistad y el recuerdo hacia alguien. Han sido asociadas a la realeza y la transformación interior. Naranja: Simbolizan principalmente energía, entusiasmo, alegría y calidez y son utilizadas para expresar amistad sincera, cariño, creatividad, pasión y fascinación. Transmiten vitalidad y positividad, siendo ideales para celebrar éxitos, logros laborales o nuevas etapas.

Tipos de flores

Rosas : Simbolizan amor, belleza, pasión y respeto.

: Simbolizan amor, belleza, pasión y respeto. Margaritas : Inocencia, la pureza, la lealtad y los nuevos comienzos.

: Inocencia, la pureza, la lealtad y los nuevos comienzos. Gerberas: Alegría, pureza, inocencia y felicidad.

Alegría, pureza, inocencia y felicidad. Lirios : Pureza, belleza, renovación y majestuosidad.

: Pureza, belleza, renovación y majestuosidad. Orquídeas : La belleza exótica, la elegancia, la feminidad, el amor, la resiliencia y la fuerza.

: La belleza exótica, la elegancia, la feminidad, el amor, la resiliencia y la fuerza. Tulipanes : Amor perfecto, sincero y duradero.

: Amor perfecto, sincero y duradero. Claveles : El amor profundo, la fascinación, la admiración y la distinción.

: El amor profundo, la fascinación, la admiración y la distinción. Girasoles : Alegría, felicidad, vitalidad y energía positiva.

: Alegría, felicidad, vitalidad y energía positiva. Peonías : Simbolizan la prosperidad, la buena fortuna, el amor romántico, el matrimonio feliz, el honor y la compasión.

: Simbolizan la prosperidad, la buena fortuna, el amor romántico, el matrimonio feliz, el honor y la compasión. Crisantemos : Longevidad, fidelidad, alegría y optimismo.

: Longevidad, fidelidad, alegría y optimismo. Hortensias: Simbolizan los sentimientos puros y sinceros.

Ahora sabes cómo tu elección floral puede expresar mensajes ocultos para amigos, amores o familiares. Ya sea amor apasionado, gratitud, admiración o ternura, así puedes hacer que un detalle y gesto sencillo se convierta en un mensaje inolvidable.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

KR