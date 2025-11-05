En redes sociales, ha sorprendido un video en el que Travis Barker comparte un viaje en vehículo con el Dr. Simi. El baterista de Blink 182 habla frente a la cámara diciendo: "Entra, nos vamos a México" y con una estética chicana, el baterista y la botarga recorren las calles de una ciudad estadounidense.

La publicación de la cuenta Baker Wellness tiene el siguiente texto: "Comienza el viaje del bienestar MX; Baker Wellness x Dr. Simi en camino".

La confirmación de la colaboración entre la empresa de productos veganos de Travis Barker ahora ingresa al mercado mexicano a través de Farmacias Similares. El anuncio oficial del acuerdo se realizó hace una semana a través de un video en que se puede ver a un Dr. Simi tocando un solo de batería y que termina con la imagen de Travis diciendo lo siguiente: "Barker Wellnes ahora está en México".

¿Qué tipo de productos vende Baker Wellness?

De acuerdo con su tienda en línea, Baker Wellness vende una diversa selección de productos veganos formulados con ingredientes premium entre los que se encuentran cremas para recuperación física, adaptógenos para sueño reparador, así como bálsamos para protección de tatuajes. Además de estos productos, existen cuatro artículos bajo el sello Kourtney x Barker Wellness, sacados en colaboración con su esposa, Kourtney Kardashian.

Los costos en la tienda digital van desde los 16 hasta los 160 dólares estadounidenses; algo así como entre 300 y 3 mil pesos mexicanos, aunque los costos oficiales que recibirán los productos de Baker Wellness no han sido publicados.

