Tipos de queso saludable para incluir en tu dieta

Los quesos blancos son productos frescos elaborados con leche cuajada. Como contienen mucho suero y no pasan por un proceso de maduración o refinamiento, siempre están húmedos (su contenido de agua es del 60-80%) , lo que dificulta su conservación y transporte a largas distancias. Sin embargo, son los más saludables y perfectos para incluir en la dieta.

Estos quesos contienen menos calorías que los quesos curados. Con el fin de que te sea más fácil decidir cuál queso agregar a tu dieta sin que afecte tu ritmo y evitando un consumo excesivo por ser menos calórico, en esta nota te proporcionamos los diferentes tipos de queso y las calorías que contienen en 50 g (si bien la porción habitual debe ser solo de 30 g).

Panela: Es el clásico queso fresco, suave y blanco de leche de vaca pasteurizada. Normalmente, son servidos como aperitivo o bocadillos. Aporta 176 kcal y su versión light, 87 kcal.

Oaxaca: Es un queso blanco medio duro, tiene cualidades de fundido. Aporta 177 kcal y su versión light, 107 kcal.

Quark: Es un queso fresco de origen alemán, algo ácido, que se puede consumir untado en un pedazo de pan. Aporta 96 kcal.

Mozzarella : Es también muy popular. Procedente de Italia, es un ingrediente esencial para elaborar las sabrosas pizzas, aunque también es exquisito en ensaladas de tomate y orégano. Aporta 151 kcal y descremado 74 kcal.

Ricotta: Su sabor es muy suave y se puede elaborar con leche de vaca u oveja. Se utiliza mucho en los postres. Aporta 87 kcal y semidescremado 69 kcal.

Requesón: Principalmente, se emplea en postres. Se hace con leche de cabra o vaca, y tiene un sabor muy lácteo. Aporta 99 kcal.

Cottage: Muy extendido en América, está elaborado con leches desnatadas, lo que lo hace un alimento muy ligero. Aporta 40 kcal y Light 38 kcal.

Ahora puedes comprender por qué tu nutricionista te aconseja más algunos quesos que otros. Ten en cuenta que, a pesar de que los alimentos "light" contienen menos calorías, si los ingieres en exceso, pueden perjudicar tu dieta.

