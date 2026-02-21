Tipos de queso saludable para incluir en tu dieta

Los quesos blancos son productos frescos elaborados con leche cuajada. Como contienen mucho suero y no pasan por un proceso de maduración o refinamiento, siempre están húmedos (su contenido de agua es del 60-80%), lo que dificulta su conservación y transporte a largas distancias. Sin embargo, son los más saludables y perfectos para incluir en la dieta.Estos quesos contienen menos calorías que los quesos curados. Con el fin de que te sea más fácil decidir cuál queso agregar a tu dieta sin que afecte tu ritmo y evitando un consumo excesivo por ser menos calórico, en esta nota te proporcionamos los diferentes tipos de queso y las calorías que contienen en 50 g (si bien la porción habitual debe ser solo de 30 g).Ahora puedes comprender por qué tu nutricionista te aconseja más algunos quesos que otros. Ten en cuenta que, a pesar de que los alimentos "light" contienen menos calorías, si los ingieres en exceso, pueden perjudicar tu dieta.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF