Sábado, 21 de Febrero 2026

LO ÚLTIMO DE Estilo

Estilo | Salud

Tipos de queso saludable para incluir en tu dieta

Estos quesos contienen menos calorías que los quesos curados

Por: Oralia López

Los quesos blancos son productos frescos elaborados con leche cuajada. ESPECIAL / CANVA

Los quesos blancos son productos frescos elaborados con leche cuajada. ESPECIAL / CANVA

Los quesos blancos son productos frescos elaborados con leche cuajada. Como contienen mucho suero y no pasan por un proceso de maduración o refinamiento, siempre están húmedos (su contenido de agua es del 60-80%), lo que dificulta su conservación y transporte a largas distancias. Sin embargo, son los más saludables y perfectos para incluir en la dieta.

Estos quesos contienen menos calorías que los quesos curados. Con el fin de que te sea más fácil decidir cuál queso agregar a tu dieta sin que afecte tu ritmo y evitando un consumo excesivo por ser menos calórico, en esta nota te proporcionamos los diferentes tipos de queso y las calorías que contienen en 50 g (si bien la porción habitual debe ser solo de 30 g).

  • Panela: Es el clásico queso fresco, suave y blanco de leche de vaca pasteurizada. Normalmente, son servidos como aperitivo o bocadillos. Aporta 176 kcal y su versión light, 87 kcal.
  • Oaxaca: Es un queso blanco medio duro, tiene cualidades de fundido. Aporta 177 kcal y su versión light, 107 kcal.
  • Quark: Es un queso fresco de origen alemán, algo ácido, que se puede consumir untado en un pedazo de pan. Aporta 96 kcal.
  • Mozzarella: Es también muy popular. Procedente de Italia, es un ingrediente esencial para elaborar las sabrosas pizzas, aunque también es exquisito en ensaladas de tomate y orégano. Aporta 151 kcal y descremado 74 kcal. 
  • Ricotta: Su sabor es muy suave y se puede elaborar con leche de vaca u oveja. Se utiliza mucho en los postres. Aporta 87 kcal y semidescremado 69 kcal. 
  • Requesón: Principalmente, se emplea en postres. Se hace con leche de cabra o vaca, y tiene un sabor muy lácteo. Aporta 99 kcal.
  • Cottage: Muy extendido en América, está elaborado con leches desnatadas, lo que lo hace un alimento muy ligero. Aporta 40 kcal y Light 38 kcal.

Ahora puedes comprender por qué tu nutricionista te aconseja más algunos quesos que otros. Ten en cuenta que, a pesar de que los alimentos "light" contienen menos calorías, si los ingieres en exceso, pueden perjudicar tu dieta.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

También lee: La supersemilla que controla la presión arterial y el peso

No te pierdas: La joya culinaria que es una maravilla para la salud

OF

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones