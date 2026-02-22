De la Viña a la Copa descorcha su nueva edición

Punto de encuentro para los entusiastas de la uva, exploradores gastronómicos y fanáticos de la buena música, De la Viña a la Copa ya prepara su nueva edición, con una amplia baraja de etiquetas participantes para quienes asistan.

Esta fiesta del buen beber y comer se llevará a cabo los días 6 y 7 de marzo en el Salón Bellaterra de Zapopan. Si bien el corazón del evento es probar el vino, también hay enólogos, chefs y artistas listos para convertir esta experiencia en una cita fuera de lo común.

Entre las novedades de 2026, el festival suma nuevas dinámicas y momentos de conexión con el mundo del vino: pláticas con enólogos, la dinámica de “mi vino favorito”, presencia de nuevas etiquetas de países como España, Francia, Estados Unidos, Italia y México, así como degustaciones premium.

Delicioso aprendizaje

El arte de beber vino puede dominarse con la guía adecuada y en De la Viña a la Copa se puede aprender a través de las catas guiadas, uno de los pilares del encuentro, pensadas para que el público aprenda a apreciar una bebida con los elementos que descubrirá de la mano de expertos.

En esta edición destacan participantes como Florencia Rebudero, Daniel Lonnberg y Andrea García Garrido, entre otros invitados que compartirán su experiencia con aquellos que se sientan atraídos por conocer de forma más profunda el mundo del vino.

Los organizadores destacan que cada cata está diseñada como un espacio cercano y didáctico: incluye una explicación clara de los procesos de la bodega, el origen y estilo de sus vinos, y además un maridaje sencillo que acompaña la degustación para resaltar aromas, sabores y estructura de cada líquido.

Disfruta con moderación. Una oportunidad para conocer brebajes. ESPECIAL

Manjares para acompañar

Este encuentro se ha preocupado desde su nacimiento por ofrecer una generosa propuesta gastronómica, y en esta ocasión no será la excepción.

Los asistentes podrán disfrutar de una oferta proveniente de restaurantes como el Almacén del Bife, Porcentto, Furtivo, Oye Bastardo, Savora, Santa Lucía, Caracola, Gusto Ibérico, Jolly Molly, Verte Quiero Verte y Nespresso.

La riqueza de sabores promete crear una variedad ideal para maridar desde vinos frescos y espumosos hasta tintos con mayor estructura.

Sonidos envolventes

La música es parte esencial de la identidad del festival desde su nacimiento, acompañando el recorrido de los asistentes y otorgando un ambiente donde todos los sentidos son mimados de forma simultánea.

En 2026, el escenario principal suma DJs y grupos que mantienen la energía durante todo el día, con talento como JNGLE J, Los Poker, Tenampa y Neuman, mientras que el área VIP integra una curaduría especial presentada por IQOS.

En esa zona también habrá una curaduría de gastronomía especial, cortesía de los restaurantes de alta cocina de autor, como la i Latina y La Guerrerense.

Descubre el programa completo y adquiere tus entradas en la página de internet www.delavinaalacopa.com.

Las catas guiadas permiten conocer mejor las cualidades del vino. ESPECIAL

Lo básico para disfrutar

Los horarios: Viernes 6 de marzo de 15:00 a 00:00 horas. Sábado 7 de marzo de 13:00 a 00:00 horas.

El boleto incluye: Acceso a un día del festival, Copa Riedel, degustación en un universo de más de 600 etiquetas, música en vivo, promociones y descuentos.

Recomendación: Mantenerse hidratado, optar por transporte privado o de plataforma para llegar o salir del evento, llegar temprano para evitar filas.

Prevención: Se recomienda comprar las entradas con anticipación, ya que los boletos son limitados y se agotan cada año.

