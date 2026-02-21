Sábado, 21 de Febrero 2026

Guía de Cuaresma: Lista de alimentos para sustituir la carne roja

Este tipo de carne está prohibida todos los viernes de este periodo, por lo que se suele comer comida provenientes del mar

Por: SUN .

Otro alimento muy popular durante la Cuaresma son las empanadas de diferentes sabores, que se suelen vender afuera de las iglesias. CANVA

La Cuaresma, de acuerdo con fuentes como el Santa Clara Markkula Center for Applied Ethics y Liturgia Papal, es un período especial dentro del calendario cristiano que comienza el Miércoles de Ceniza y dura 40 días hasta la Pascua, sin contar los domingos. Es un tiempo para reflexionar, orar y acercarse más a la espiritualidad, recordando los 40 días que Jesús pasó en el desierto antes de comenzar su misión pública.

En muchas comunidades católicas también se acompaña de prácticas como el ayuno, la oración y la limosna, como formas de sacrificio y preparación para la Pascua. Según la tradición religiosa, el ayuno y la abstinencia se viven como un gesto sencillo para acompañar la fe en estos días.

En esta temporada, que comenzó el pasado 18 de febrero que fue el día Miércoles de ceniza, la alimentación de los católicos cambia, ya que las carnes rojas están prohibidas todos los viernes de este periodo, por lo que se suele comer comida provenientes del mar como son los pescados y los mariscos.

Pero hay más variedad de alimentos para dichos días no todo se cierra a los mariscos, es por esto que a continuación te compartiremos que tipo de comida se puede comer durante la Cuaresma. 

¿Qué se come durante la Cuaresma?

En lugar de carne roja, resaltan el Gobierno de México y sitios especializados de cocina, muchas personas eligen opciones como:

  • Pescados y mariscos: atún, mojarra, sardina, camarones en diversas preparaciones, ceviches y caldos de mar.
  • Verduras y legumbres: nopales, lentejas, habas, chiles rellenos de queso, ensaladas y sopas con vegetales.
  • Cereales y granos: arroz, tortillas, sopas de leguminosas o guisos sin carne.
  • Frutas y otros alimentos frescos.

Además, muchas recetas tradicionales y caseras se vuelven protagonistas de los viernes de vigilia, como tacos de camarón, tortitas de camarón, ceviche, empanadas de pescado, capirotada (un postre tradicional de pan con piloncillo y queso) y otros platillos típicos que combinan mariscos o ingredientes vegetales. 

