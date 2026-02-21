El término salud mental hace referencia al estado de bienestar emocional, social o psicológico que tiene cualquier persona, lo que ayuda a que se guíe en situaciones de la vida cotidiana que incluye la familia, los amigos y el trabajo o las relaciones sociales.

Salud mental en madres

Por otra parte, la salud mental de las madres es un aspecto crucial que impacta no solamente el bienestar individual, también afecta la dinámica familiar y el desarrollo de sus hijos. Aunque la maternidad puede llegar a ser una experiencia ampliamente gratificante, también puede ser una experiencia llena de desafíos emocionales y psicológicos, que en ocasiones generan estrés, ansiedad o depresión.

Esto no solamente se origina por la manera de pensar de la madre, existen múltiples factores tanto internos como externos que pueden llegar a alterar la salud mental de las madres.

Los cambios hormonales que se originan en el embarazo y después del embarazo se han visto relacionados a cambios en el estado de ánimo, esto significa que la salud mental se puede ver afectada .

El haber dado a luz a un hijo o hija conlleva nuevas responsabilidades, estas situaciones pueden provocar estrés , especialmente si esta nueva etapa se combina con más responsabilidades como atender a la familia, el trabajo o, incluso, otros temas de salud.

Un gran estigma que en ocasiones desencadena problemas en la salud mental de las madres es la presión social, esto se debe a que las mujeres son propensas a recibir presión social para que cumplan algunas expectativas con relación a la maternidad y al cuidado del hogar, así como la felicidad explícita que debería presentar al ser madre, lo que a su vez significa que debe reprimir los sentimientos negativos que no son socialmente aceptados .

Situaciones como los problemas de pareja, los problemas económicos y problemas familiares, también son conflictos que pueden impactar en la salud mental de todas las personas, incluyendo a las mamás.

Depresión posparto

Aquí existen sentimientos como desesperanza, desinterés, una sensación de vacío y tristeza; mismas que se presentan de manera persistente y con niveles de intensidad que van desde leves hasta graves .

Por lo general esta condición surge en los primeros tres meses posparto, pero hay la posibilidad de que se presente en cualquier momento a partir del nacimiento.

Algunos de los síntomas más comunes incluyen tristeza y desesperanza, pérdida de interés en realizar actividades que con anterioridad gustaban, cambios en la rutina alimenticia y de sueño, cansancio extremo, sensación de culpa, problemas a la hora de tomar decisiones o irritabilidad .

En casos más graves, la depresión posparto puede resultar en la ideación suicida , señala la Dra. Martínez, por este motivo es crucial buscar atención especializada en caso de que se perciba que hay este tipo de depresión, sin importar su nivel de intensidad.

Aunque es poco frecuente, la Dra. Mayra Cecilia Martínez Mallén, psiquiatra y terapeuta cognitivo conductual del Centro Médico ABC, indica que entre el 10 y el 15% de las mujeres embarazadas presentarán depresión posparto .

No tengas miedo a buscar ayuda

Los problemas de salud en las madres son situaciones que con frecuencia se pueden desarrollar, aunque el nivel de intensidad puede variar.

La Dra. Martínez señala que es muy importante buscar atención especializada en caso de percibir que se está desarrollando cualquier de estos problemas de salud.

Aunque los estigmas sociales suelen tener un gran peso en la toma de decisiones y en el miedo a buscar ayuda, la realidad es que no hay ninguna necesidad de sufrir en silencio.

Actualmente existen muchos puntos de inicio para buscar apoyo en estas situaciones, como puede ser el médico ginecólogo, o incluso acudir de manera directa a un psicólogo o un psiquiatra. Buscar atención especializada marca la diferencia en que la madre disfrute esta nueva etapa, así como su familia.

Hay que recordar que cualquier de estas situaciones, por complicadas que se perciban, tienen la posibilidad de ser tratadas, lo importante es no minimizar los síntomas y buscar atención lo antes posible.

El Centro Médico ABC cuenta con el Centro Neurológico donde hay médicos especializados en psiquiatría para dar seguimiento a cualquier problema en la salud mental materna que se pueda presentar. Mientras que en el Centro de la Mujer se puede encontrar apoyo para cada etapa desde antes del embarazo hasta el nacimiento del bebé.

OA