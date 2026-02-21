El Superpeso está imparable y registró buenos números al cierre de la presente semana frente a su par, el dólar estadounidense; impulsado por el revés de la Corte Suprema de aquel país en materia de aranceles a Donald Trump.

El dólar acabó el viernes en 17.13 pesos y significó una caída semanal de 0.2% , según operaciones al mayoreo que reporta Bloomberg.

Se trata de la tercera semana consecutiva en que la moneda de Estados Unidos pierde terreno frente al peso mexicano .

El dólar se depreció tras la decisión de la Suprema Corte de la Unión Americana de invalidar aranceles establecidos por el gobierno de Donald Trump.

Analistas de Banorte indicaron que la reacción del mercado fue positiva, pero se moderó ante las dudas sobre el impacto final de dicho fallo en las políticas comerciales de Estados Unidos. En respuesta, Trump impuso un nuevo arancel generalizado de 10% global. También comentó sobre una posible aplicación de otro entre 15% y 30% para autos.

Al menudeo, el dólar se terminó vendiendo este viernes en 17.59 pesos en ventanillas de Banamex .

¿Cómo les fue a los mercados?

El principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) terminó en 71 mil 437 puntos y fue una ligera caída semanal de 0.1 por ciento.

Entre las 35 empresas más negociadas en la BMV, Alsea, GAP y OMA lograron los mejores resultados semanales, y Gruma, Chedraui y Bimbo fueron las más rezagadas.

Peso mexicano continúa con buena perspectiva en 2026: Citi

El consenso del mercado volvió a mejorar su perspectiva para el tipo de cambio en 2026 , de acuerdo con la más reciente Encuesta de Expectativas de Citi México. Los analistas consultados fortalecieron su pronóstico para el peso frente al dólar, al tiempo que mantuvieron sin cambios sus estimaciones de crecimiento económico para los próximos dos años.

Ajuste en la Proyección Cambiaria

La mediana de las proyecciones para el tipo de cambio al cierre de 2026 se sitúa ahora en 18.20 pesos por dólar , una revisión a la baja frente a los 18.35 pesos estimados en la encuesta previa.

Piso de la estimación: 17.00 unidades por dólar.

Techo de la estimación: 19.10 unidades por dólar.

Tendencia: El ajuste refleja un sesgo más optimista y una mayor confianza en la estabilidad de la moneda mexicana frente al billete verde.

