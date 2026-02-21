Estados Unidos sancionó a un consorcio hotelero mexicano cerca de Puerto Vallarta por presuntos nexos con el crimen organizado. El Gobierno mexicano reaccionó. Este es el resumen del caso:

"Hay una investigación en proceso" , dijo el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, luego de que Estados Unidos anunció el jueves sanciones contra un consorcio hotelero mexicano en Puerto Vallarta por una red de fraude de tiempos compartidos ligada al Cártel Nueva Generación (CNG) .

En la conferencia mañanera de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este viernes en la XII Región Militar de Irapuato, García Harfuch admitió que hay más casos en otras entidades .

Destacó que hay coordinación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mexicana con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre el caso en Puerto Vallarta.

Al preguntarle sobre las personas involucradas, el titular de la SSPC insistió en que hay una investigación en proceso y señaló que la UIF hizo una denuncia en la Fiscalía General de la República (FGR) "y ellos darán informe".

"De ese caso en específico, ya se enlistaron las empresas vinculadas y las personas. Pero sí hay otros casos en otros estados de la República que se siguen investigando", afirmó el secretario.

Reiteró que la UIF lleva el caso del resort ubicado en Puerto Vallarta con la FGR .

"Rendirán cuentas"

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, mandó un mensaje a los criminales, después de que la OFAC sancionó esta red de fraude.

Tras las acciones de la UIF con la OFAC, Johnson apuntó que se envía un mensaje claro a los criminales y a quienes los respaldan: "rendirán cuentas".

“Juntos, en ambos lados de la frontera, estamos desmantelando redes criminales completas en cada etapa y en cada eslabón de la cadena, desde operadores hasta financiadores, lavadores de dinero y facilitadores”.

"Un frente común. Aplicación firme de la ley. La justicia prevalecerá", escribió el diplomático estadounidense en redes sociales.

La acción, destacó el Departamento del Tesoro, fue dirigida contra Kovay Gardens, un complejo turístico mexicano de tiempo compartido, así como a cinco personas y 17 empresas mexicanas asociadas con la red .

El Dato

300 MDD perdieron 6 mil víctimas por estafas relacionadas con tiempos compartidos en México: FBI.

