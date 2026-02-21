El método para eliminar la halitosis rápido, según un dentista

El mal aliento es un problema que para muchos pasa desapercibido, pero que puede tener un impacto grande en la persona y su relación con los demás. Esto es todo lo que debes saber sobre el problema y cómo prevenirlo.

La buena salud de los dientes es una parte muy importante de la salud en general: tener la boca, los dientes y las encías sanas son aspectos claves para una vida saludable, destaca el Ministerio de Salud de Argentina. Además, añade que cualquier problema que afecte la salud de la boca repercute en el bienestar psicosocial de la persona.

Al igual que otras partes del cuerpo, la boca está llena de gérmenes que, en su mayoría, son inofensivos, explica el Instituto Mayo Clinic. Sus expertos afirman que, a veces, los gérmenes en la boca pueden derivar en una enfermedad en todo el cuerpo y es por eso que resulta cuidar de su salud mediante diferentes hábitos.

El mal aliento o halitosis

Desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierten que las enfermedades bucodentales, pese a ser en su mayoría prevenibles, suponen una carga importante para el sector de la salud en muchos países y afectan a su población durante toda la vida.

En este marco, uno de los temas de salud bucodental tiene que ver con el mal aliento, es decir el olor del aire que se exhala por la boca y que se denomina halitosis , sintetiza el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos. Además, señala que usualmente está relacionado con una mala higiene oral, aunque existen diversos trastornos que pueden producir olores distintivos en la boca .

Al respecto, el dentista John Yoo ha ahondado en el tema del mal aliento y la salud de los dientes y la boca en general. El experto precisa que para hacerle frente y tener un buen aliento se puede aplicar un truco muy fácil y efectivo.

Yoo aconseja incorporar el hábito de comenzar la limpieza de los dientes mediante el uso de hilo dental de cacao al que además le aplica un poco de pasta dental. El especialista indica que este tipo de hilo posee una mayor cantidad de filamentos que los convencionales por lo que, a la hora de quitar residuos, es mucho más efectivo.

Luego, el cepillado de los dientes debe realizarse con cerdas suaves y procurando esparcir la pasta dental de manera uniforme. Los movimientos deben ser a 45 grados de la línea de las encías para evitar dañarlas. De esta manera, explica Yoo, se puede establecer este hábito para lograr de forma efectiva cuidar la salud bucodental y prevenir el mal aliento.

OA