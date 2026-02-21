¿Tos frecuente? 5 enfermedades graves que podrías tener

Una tos que persiste podría manifestar algo mucho más grave, por eso es de vital importancia acompañarse de un médico para descartar que sea algo peligroso.

Ah, esa tos crónica… cómo la recuerdo. Es la razón número uno por la cual hay tantos pacientes en los hospitaleros, y aunque la causa casi siempre es benigna y se trata fácilmente, a todos nos ha sucedido alguna vez.

Sin embargo, de vez en cuando, una tos constante podría indicar un problema más grave de lo que imaginamos. ¿Tu tos ha sobrevivido por más de dos semanas? Chécala . Podría ser algo serio… o no, pero en el peor de los casos, podría ser algo muy grave.

Tos Ferina (Pertussis)

Es en serio. Aunque esta enfermedad fue básicamente erradicada después de la introducción de las vacunas en los años 40, está apareciendo de nuevo gracias a toda la gente que no quiere vacunarse.

Deberías preocuparte si: Tienes tos de perro que termina con un silbido mientras respiras. Aunque inicialmente inicia con los síntomas más comunes de un resfriado (moco, tos, fiebre, cuerpo cortado), la tos ferina aparecerá después de 1 o 2 semanas, a veces tan intensa que te hará vomitar. Ve con un doctor; de otra forma podrías terminar con neumonía.

Cáncer de pulmón

El 65% de las personas con cáncer de pulmón tiene una tos crónica durante el momento de su diagnóstico. A veces será el único síntoma, así que no temas pedirle ayuda a un especialista aunque nunca hayas fumado en tu vida.

Deberías preocuparte si: Tu tos dura más de 2 semanas, especialmente si va acompañada de moco color cobre o sangre, estás ronca, sientes dolor al tragar y tienes dolor en el pecho. Pero tampoco te preocupes, también es posible que sea asma. Aun así, más vale prevenir que lamentar.

Neumonía

El síntoma principal de la neumonía (además de sentirte mal) es una tos persistente y seca que empeora por las noches. La gente intenta tratarla con jarabes que podrían empeorarla porque impiden que el moco se mueva de los pulmones.

Deberías preocuparte si: Tu tos y otros síntomas no mejoran después de 10 días. Acude con tu doctor si tienes problemas de respiración, dolor en el pecho y fiebre. El tratamiento incluye antibióticos, y la mayoría empieza a mejorar en un par de días.

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)

Más de siete millones de mujeres viven con EPOC, una enfermedad de los pulmones que dificulta la respiración. Usualmente es una consecuencia del cigarro, y la incidencia de esta enfermedad ha incrementado casi cuatro veces en las últimas tres décadas.

Deberías preocuparte si: Eres fumadora (o lo fuiste) con una tos crónica de perro que produce mucho moco, particularmente en las mañanas.

También sufrirás falta de respiración y dolor en el pecho. No retrases un diagnóstico y, por favor, ¡deja de fumar!

Tuberculosis

La tuberculosis es una enfermedad causada por una bacteria. Y aunque es rara, su incidencia ha crecido en los últimos años.

Deberías preocuparte si: Tu tos ha persistido por más de tres semanas y va acompañada de dolor en el pecho, pérdida de peso, fatiga, fiebre, sudor en las noches y toser sangre. ¡Ojo! Sin tratamiento, la tuberculosis puede ser fatal; podría esparcirse a todo tu cuerpo, dañar tu médula espinal, articulaciones, cerebro y hasta tu corazón.

Con información de SUN

