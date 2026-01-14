El reflujo gástrico y la acidez estomacal son molestias comunes que pueden afectar la calidad de vida. Estas sensaciones suelen aparecer cuando el ácido del estómago regresa hacia el esófago, provocando ardor, incomodidad y, en algunos casos, dolor. Aunque existen diversos tratamientos médicos, la alimentación juega un papel fundamental para prevenir y reducir estos síntomas.

Alimentos que ayudan a controlar el reflujo

Una dieta adecuada puede favorecer la digestión y disminuir la producción excesiva de ácido. Entre los alimentos más recomendados se encuentran:

Verduras cocidas o al vapor, como calabacita, zanahoria, chayote, brócoli y espinaca. Son fáciles de digerir y no irritan el estómago.

Frutas poco ácidas, como plátano, manzana, pera y papaya. Estas opciones ayudan a proteger la mucosa gástrica y reducen la sensación de ardor.

Cereales integrales, como avena, arroz integral y pan integral. Su alto contenido en fibra contribuye a una digestión más lenta y estable.

Proteínas magras, como pollo sin piel, pescado, claras de huevo y pavo. Estas fuentes de proteína no estimulan en exceso la producción de ácido.

Lácteos bajos en grasa, como yogurt natural o leche descremada, que pueden ayudar a neutralizar la acidez en algunas personas.

Bebidas recomendadas

La hidratación también influye en el control del reflujo. Se recomienda optar por agua natural, infusiones suaves como manzanilla o jengibre, y evitar bebidas muy calientes o muy frías, ya que pueden irritar el esófago.

Alimentos que conviene limitar

Así como hay alimentos que ayudan, existen otros que pueden agravar la acidez y el reflujo. Entre los más comunes se encuentran los alimentos fritos, grasas en exceso, chocolate, café, refrescos, alcohol, picante, cítricos y salsas muy condimentadas. Reducir su consumo puede marcar una diferencia significativa.

Además de elegir bien los alimentos, es importante cuidar la forma de comer. Se recomienda realizar porciones pequeñas, evitar acostarse inmediatamente después de comer, cenar al menos dos horas antes de dormir y masticar despacio. Estos hábitos ayudan a que el sistema digestivo funcione de manera más eficiente.

