Miércoles, 14 de Enero 2026

LO ÚLTIMO DE Estilo

Estilo |

Alimentos que debes evitar para NO padecer reflujo ni acidez

Mantener una dieta equilibrada y consciente puede ser clave para prevenir el reflujo y la acidez

Por: El Informador

Escuchar al cuerpo, identificar qué alimentos provocan molestias y hacer ajustes personalizados permite mejorar la digestión y favorecer una mejor salud gastrointestinal a largo plazo. CANVA

Escuchar al cuerpo, identificar qué alimentos provocan molestias y hacer ajustes personalizados permite mejorar la digestión y favorecer una mejor salud gastrointestinal a largo plazo. CANVA

El reflujo gástrico y la acidez estomacal son molestias comunes que pueden afectar la calidad de vida. Estas sensaciones suelen aparecer cuando el ácido del estómago regresa hacia el esófago, provocando ardor, incomodidad y, en algunos casos, dolor. Aunque existen diversos tratamientos médicos, la alimentación juega un papel fundamental para prevenir y reducir estos síntomas.

LEE: La verdad sobre el envejecimiento: Estrategias de un Premio Nobel para una vida larga

Alimentos que ayudan a controlar el reflujo

Una dieta adecuada puede favorecer la digestión y disminuir la producción excesiva de ácido. Entre los alimentos más recomendados se encuentran:

  • Verduras cocidas o al vapor, como calabacita, zanahoria, chayote, brócoli y espinaca. Son fáciles de digerir y no irritan el estómago.
  • Frutas poco ácidas, como plátano, manzana, pera y papaya. Estas opciones ayudan a proteger la mucosa gástrica y reducen la sensación de ardor.
  • Cereales integrales, como avena, arroz integral y pan integral. Su alto contenido en fibra contribuye a una digestión más lenta y estable.
  • Proteínas magras, como pollo sin piel, pescado, claras de huevo y pavo. Estas fuentes de proteína no estimulan en exceso la producción de ácido.
  • Lácteos bajos en grasa, como yogurt natural o leche descremada, que pueden ayudar a neutralizar la acidez en algunas personas.
CANVA 
CANVA 

Bebidas recomendadas

La hidratación también influye en el control del reflujo. Se recomienda optar por agua natural, infusiones suaves como manzanilla o jengibre, y evitar bebidas muy calientes o muy frías, ya que pueden irritar el esófago.

Alimentos que conviene limitar

Así como hay alimentos que ayudan, existen otros que pueden agravar la acidez y el reflujo. Entre los más comunes se encuentran los alimentos fritos, grasas en exceso, chocolate, café, refrescos, alcohol, picante, cítricos y salsas muy condimentadas. Reducir su consumo puede marcar una diferencia significativa.

Además de elegir bien los alimentos, es importante cuidar la forma de comer. Se recomienda realizar porciones pequeñas, evitar acostarse inmediatamente después de comer, cenar al menos dos horas antes de dormir y masticar despacio. Estos hábitos ayudan a que el sistema digestivo funcione de manera más eficiente.

LEE: Qué es un "enema de café" la moda de TikTok que alarma tanto a los médicos

BB

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones