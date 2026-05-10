¡Cuidado! Estos son los insectos y arañas que salen más por la época de calor

Durante la temporada de calor, es común que haya una mayor presencia de insectos y arácnidos en diversos entornos. El incremento de la temperatura en México genera el escenario propicio para que estos insectos se reproduzcan y salgan a buscar alimento; sin embargo, algunos de estos animales podrían poner en peligro la vida humana.

Aunque la mayoría de estas especies forman parte del equilibrio natural, su incremento durante la temporada de calor obliga a extremar precauciones, especialmente en hogares con niños, adultos mayores o personas con condiciones de salud vulnerables.

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Mosquito

Uno de los insectos más frecuentes es el mosquito; puede identificarse por su cuerpo delgado, patas largas y su característico zumbido. Este insecto suele aparecer mayormente en zonas con agua estancada para depositar sus huevos y puede causar picaduras molestas.

Para evitarlo, se pueden utilizar repelentes de insectos autorizados por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA), usar camisetas de manga larga y pantalones largos holgados, y cubrir objetos que puedan almacenar agua o lluvia.

Cucaracha

Otro visitante habitual en temporada de calor es la cucaracha, que prolifera en ambientes húmedos y con restos de comida. Este insecto se distingue por su cuerpo ovalado, color oscuro y movimientos rápidos; son escurridizos y capaces de esconderse en cualquier grieta.

Su aparición dentro de los hogares suele estar relacionada con problemas de higiene o filtraciones de agua. Para evitar la presencia de la cucaracha, revisa y limpia con frecuencia tus electrodomésticos, evita fuentes de humedad, no dejes restos de comida en la cocina y sella agujeros en las paredes.

Hormigas

Las hormigas también incrementan su actividad durante los meses más calurosos. Estos insectos forman largas filas en busca de alimento y pueden ingresar a las cocinas. Para evitar su presencia, limpia los derrames de alimentos, guarda la comida en recipientes sellados, no dejes platos sucios en el fregadero y evita dejar destapados alimentos dulces.

Alacrán

En zonas cálidas y secas también se reporta la aparición del alacrán; se reconoce por su cuerpo segmentado y su cola con aguijón. Para evitar su picadura, evita caminar descalzo, sacude la ropa, revisa el interior de tus zapatos y evita la acumulación de escombros. En caso de picadura, evita manipular el área y consulta a un profesional médico.

Araña violinista

Otra especie peligrosa es la famosa araña violinista o de rincón; tiene una apariencia pequeña y es de color café con una mancha en forma de violín en su cuerpo. Para evitar que aparezca en tu casa, limpia frecuentemente zonas oscuras, como cuadros o armarios, sacude la ropa antes de usarla y no acumules objetos no deseados.

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MB