La cáscara de la naranja no es solo una protección para la fruta; es un depósito de aceites esenciales y compuestos químicos potentes. El principal protagonista en este riesgo es el limoneno, un solvente natural presente en los poros de la corteza que le otorga su aroma característico.

Cuando ejerces presión con las uñas o la yema de los dedos para desprender la cáscara, rompes estas glándulas de aceite. El líquido resultante se esparce por tus manos, penetrando en las capas superficiales de la epidermis de manera casi inmediata.

El problema real surge cuando estos aceites entran en contacto con la luz solar. Este fenómeno se conoce técnicamente como fitofotodermatitis, una reacción química que ocurre cuando ciertos compuestos vegetales sensibilizan la piel ante la radiación ultravioleta.

Las quemaduras que no sientes al instante

A diferencia de una quemadura por fuego, la reacción provocada por los cítricos es traicionera. Puedes estar pelando una naranja al mediodía y no sentir absolutamente nada hasta pasadas 24 o 48 horas, cuando la piel comienza a enrojecerse o a presentar ampollas dolorosas.

Este proceso es causado por las furocumarinas, sustancias químicas que se encuentran en la cáscara y que absorben la energía de los rayos UV, liberándola de forma agresiva contra las células de tu piel. El resultado puede ser una mancha oscura conocida como hiperpigmentación residual.

Muchos entusiastas de la vida saludable suelen consumir cítricos durante sus vacaciones o días de campo, exponiéndose involuntariamente a este riesgo. Por ello, los dermatólogos recomiendan utilizar utensilios de cocina para evitar que los jugos de la corteza toquen directamente el tejido cutáneo.

Además del riesgo químico, existe un factor de higiene fundamental. Las naranjas pasan por un largo proceso de logística antes de llegar a tu mesa. En su superficie pueden quedar residuos de pesticidas, ceras industriales para mejorar su brillo y bacterias acumuladas durante el transporte.

CANVA

Al pelar la fruta con las manos, tus dedos actúan como un puente de contaminación. Los residuos que estaban en el exterior de la cáscara se transfieren directamente a los gajos que estás a punto de ingerir, invalidando cualquier lavado previo que hayas realizado.

¿Cómo prevenir las manchas permanentes en la piel?

La prevención y lavarse adecuadamente las manos después de pelar una naranja, son la única herramienta efectiva contra las manchas por cítricos. Una vez que la hiperpigmentación aparece, puede tardar meses o incluso años en desaparecer.

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