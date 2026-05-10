Por años, la cifra de los 10 mil pasos ha sido el estándar de oro para cualquier persona que busca mejorar su salud. Sin embargo, estudios recientes indican que este número no nació de un laboratorio médico, sino de una campaña publicitaria japonesa de los años 60.

Para quienes buscan adelgazar, la meta real puede variar. Investigaciones actuales sugieren que el beneficio metabólico significativo comienza a partir de los 7 mil a 8 mil pasos, siempre que se mantenga un ritmo que eleve ligeramente la frecuencia cardíaca.

No se trata solo de cuántos, sino de cómo. Caminar a un paso pausado no genera el mismo gasto calórico que una caminata vigorosa. La clave para la pérdida de grasa reside en alcanzar un estado de actividad física moderada que obligue al cuerpo a utilizar sus reservas de energía de manera eficiente.

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Intensidad vs. Volumen

Caminar es una de las formas más efectivas de ejercicio cardiovascular de bajo impacto. Para lograr una reducción de peso sostenida, los expertos recomiendan enfocarse en la cadencia. Caminar 5 mil pasos a un ritmo rápido puede ser más efectivo que 10 mil pasos lentos distribuidos en todo el día.

El concepto de NEAT (Termogénesis de actividades no relacionadas con el ejercicio) juega un papel crucial aquí. Son todos esos pasos que damos sin darnos cuenta: subir escaleras, caminar mientras hablamos por teléfono o ir al supermercado.

Aumentar el NEAT ayuda a mantener el metabolismo activo, pero para "adelgazar" formalmente, se debe buscar un periodo de al menos 30 minutos de caminata continua. Esto provoca un cambio en la manera en que el organismo procesa la glucosa y las grasas, facilitando la pérdida de tejido adiposo.

Estrategias para integrar el movimiento en tu rutina diaria

En este domingo 10 de mayo de 2026, muchos se plantean metas de bienestar. La mejor forma de empezar no es intentando alcanzar los 10 mil pasos de golpe si vienes de una vida sedentaria, sino incrementando el volumen semanal de forma progresiva para evitar lesiones.

Utilizar herramientas tecnológicas como un Apple Watch, un Fitbit o simplemente el sensor de movimiento de tu smartphone puede ser un gran motivador. Estas métricas permiten visualizar el progreso y ajustar la intensidad según los objetivos personales de cada usuario.

Además, integrar intervalos de velocidad (caminar muy rápido durante dos minutos y luego un minuto a ritmo normal) potencia la quema de calorías incluso después de haber terminado de caminar. Es lo que se conoce como el efecto de consumo de oxígeno post-ejercicio.

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¿Quién debe caminar más y por qué es vital el contexto?

No existe una receta única. Una persona joven con un metabolismo rápido podría necesitar menos volumen que alguien que trabaja ocho horas sentado frente a una computadora. El factor determinante es el balance energético: gastar más de lo que se consume a través de la alimentación.

Caminar es el complemento perfecto para una dieta equilibrada. Ayuda a preservar la masa muscular mientras se pierde grasa, algo que no siempre ocurre con dietas restrictivas sin ejercicio. Además, caminar reduce los niveles de cortisol, la hormona del estrés que favorece la acumulación de grasa abdominal.

En conclusión, si tu meta es adelgazar este 2026, olvida la obsesión por los 10 mil pasos y enfócate en superar tus propios récords. Empieza con 7 mil de forma constante y, una vez que tu cuerpo se adapte, añade intensidad. El camino hacia una vida saludable se construye paso a paso, literalmente.

Cualquier movimiento es mejor que ninguno. Este domingo es el pretexto ideal para salir, estirar las piernas y comenzar a sumar esos pasos que, más allá de la báscula, le darán años de vida a tu corazón.

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