¿Cuánto dura un colchón? 4 señales de que urge cambiarlo

Un buen descanso depende de hábitos saludables del sueño, disminución del estrés, una cena ligera, pero también hay que decirlo: de un buen colchón.

Así es. La ciencia del sueño destaca la importancia de la higiene del sueño, que incluye hábitos, rutinas y un entorno adecuado para lograr un descanso profundo y reparador. Dentro de estos factores, uno de los más determinantes —y a menudo subestimado— es el colchón, ya que un soporte adecuado permite una correcta alineación del cuerpo y una mejor recuperación durante la noche.

Te puede interesar: Cotización peso-dólar tiene terrible cierre semanal

Los especialistas en descanso de Muebles Dico nos comparten algunas señales claras de alerta para saber cuándo es hora de cambiar el colchón :

Despertar con dolor de espalda, cuello o piernas Dar muchas vueltas durante la noche Hundimientos o deformaciones visibles Más de 7 a 10 años de uso

Ante estas señales, renovar el colchón puede marcar una diferencia real en la calidad del sueño.

¿Cada cuántos años cambiar el colchón?

De acuerdo a Cannon Home, en promedio, un colchón dura entre 5 y 10 años, dependiendo de su calidad, materiales, tecnología y cuidados . Para saber más al respecto, habrá que considerar:

Colchones de espuma básica o baja densidad : suelen durar alrededor de 5 años.

Colchones de resortes tradicionales : entre 6 y 8 años, según uso y soporte.

Colchones híbridos o de mayor calidad : pueden alcanzar 8 a 10 años en buen estado.

Colchones reversibles : al permitir uso por ambos lados, pueden extender su vida útil hasta en un 50%, siempre que se usen y mantengan correctamente.

¿Cómo elegir un mejor colchón?

Con más de 50 años de experiencia como experto en descanso, Muebles Dico recomienda tomar en cuenta los siguientes puntos antes de cambiar de colchón:

1. Elegir el nivel de firmeza adecuado

El colchón ideal debe mantener la columna alineada sin generar puntos de presión. La firmeza correcta depende del peso corporal, la postura al dormir y las preferencias personales.

2. Considerar los materiales y la tecnología

Existen distintas tecnologías diseñadas para mejorar la experiencia de descanso, desde sistemas de resortes hasta espumas de alta densidad. La elección correcta influye en la recuperación muscular y la calidad del sueño.

3. Pensar en el espacio y la forma de dormir

El tamaño del colchón debe adaptarse a los hábitos de descanso, especialmente si se duerme en pareja o se cambia constantemente de posición durante la noche.

4. Asesorarte con un experto en descanso

Elegir un colchón no siempre es sencillo, por eso Muebles Dico ofrece la “Prueba Diconfort”, un servicio gratuito de diagnóstico personalizado. Al acudir a cualquiera de sus tiendas, asesores especializados ayudan a sus clientes a probar tres colchones diferentes —uno firme, uno suave y uno extra suave— para identificar cuál se adapta mejor a su estilo de vida, necesidades y presupuesto. Con base en esta experiencia, el experto recomienda la opción más adecuada para lograr un descanso óptimo.

Con información de Muebles Dico y Cannon Home

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA

Además, Muebles Dico cuenta con la más amplia selección de diseños, marcas y tecnologías de colchones, lo que permite encontrar opciones para distintos estilos de descanso, preferencias y etapas de vida.

