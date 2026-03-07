Ante la llegada de la Semana Santa 2026, una de las dudas más comunes gira en torno al tiempo necesario para que la carne de los mariscos se cueza por completo al usar jugo de limón en lugar de calor, como sucede en preparaciones populares como el ceviche o el aguachile. Mientras algunos consideran que esta técnica es segura y saludable, hay quienes advierten que lo mejor es evitarla. Aquí te contamos lo que necesitas saber.

Las celebraciones de Semana Santa en México están relacionadas directamente con la comida. En esta época, la tradición católica dicta que no se debe comer carne roja en momentos específicos, aunque también tiene que ver con que se prefiere comer platillos frescos debido al clima, los cuales incluyen algunos elaborados con productos del mar. Ante esto es que siempre surgen dudas sobre si la práctica de prepararlos con jugo de limón es sana.

Por si te interesa: Beneficios que tiene para la salud comer tripas

Al respecto, el Diccionario Larousse de Cocina responde. "¿El pescado se cuece con el jugo de limón?".

La publicación indica que no, el pescado no se cuece usando jugo de limón, aunque se piense que sí por el cambio de color en la carne. La cocción tiene que ver con el proceso de elevar la temperatura de un alimento para "cambiar sus propiedades organolépticas y volverlo más digerible". Ese cambio de color en los alimentos preparados con el jugo del limón se debe al ácido cítrico, que actúa sobre las proteínas del pescado.

En el "Manual del manejo higiénico de los alimentos" del Gobierno de México se indica que es importante saber que los alimentos muy ácidos como el limón y el vinagre no permiten que los microorganismos crezcan y se multipliquen, pero no los destruyen.

Las carnes de pescado usadas en ceviches o aguachiles se pueden preparar usando jugo de limón, al igual que se hace con la de res para la carne tártara o la marinada.

Expertos advierten que no se debe aplicar este método al pollo, ya que los ácidos del limón no logran eliminar los microorganismos presentes en la carne. En cambio, estos sí pueden destruirse adecuadamente si el pollo se cocina a una temperatura superior a los 69 °C.

Para la elaboración de ceviche y aguachile usando solo jugo de limón, se recomienda comprar los mariscos en lugares de confianza, asegurarse de que estén frescos, prepararlos siguiendo las recomendaciones de higiene necesarias, y evitar que pasen mucho tiempo fuera del congelador.

OF