¿Por qué no debes calentar la comida en recipientes de plástico?

Calentar comida en el microondas es algo muy común en nuestros días, pero esta práctica debería ser revisada con más detenimiento, porque no es del todo benéfica para la salud y contamos las razones.

Los plásticos, al ser obtenidos a partir del petróleo, contienen polímeros y aditivos que les dan color, flexibilidad y resistencia.

Un artículo de The American Journal of Medicine señala que entre los plásticos de envases más estudiados por sus efectos en la salud se encuentran el bisfenol A (BPA) y los ftalatos, ambos considerados disruptores endocrinos.

Lo anterior quiere decir que dichos compuestos pueden interferir con las hormonas del cuerpo, pero también se han relacionado con riesgo de desarrollar obesidad, diabetes, problemas reproductivos e infertilidad en hombres .

Esto se debe a que el contacto prolongado de los alimentos con ciertos plásticos, especialmente de bajo calor, puede favorecer la migración de componentes químicos a la comida y ocasionar una ingesta inconsciente .

Aunque los envases etiquetados como seguros cumplen con estándares de la FDA, algunos estudios demuestran que incluso los recipientes libres de BPA pueden liberar sustancias químicas similares al bisfenol S (BPS) o bisfenol F (BPF) cuando se exponen al calor, por ejemplo, del microondas.

Plásticos no aptos para microondas

En general, hay 5 tipos de plásticos que usamos día a día en la cocina y que no son aptos para usarlos en este electrodoméstico:

• Tereftalato de polietileno (PET o PETE) : se encuentra en botellas de refrescos, frascos de cremas de avellana y recipientes de aceite de cocina.

• Polietileno de alta densidad (HDPE) : en jarras para agua, detergentes y proteína en polvo.

• Polietileno de baja densidad (LDPE) : bolsas de plástico, botellas flexibles y en la mayoría de envases de alimentos.

• Polipropileno (PP) : tapas de biberón, recipientes de yogur, cápsulas de café y biberones.

• Poliestireno (PS) : envases de comida desechable (platos y vasos).

Tras someter los plásticos a temperaturas altas, el calor del microondas puede liberar BPA, ftalatos, BPS o BPF, y adherirse a la comida. Por eso es preferible usar envases de vidrio y cerámica .

