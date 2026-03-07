Estos son los alimentos que favorecen la calidad del sueño

Dormir poco o mal repercute en todos los aspectos de la vida; el ánimo pasa de sólido a líquido, el rendimiento laboral cae por los suelos y las relaciones personales pueden pasarla muy mal. Sin embargo, existen alimentos que contribuyen a mejorar el buen dormir, en esta nota te lo revelamos.

¿Por qué? Según especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Nacional de Salud Pública, lo que se consume por la noche afecta en la forma en que uno duerme.

Hay alimentos que propician la producción de sustancias cerebrales vinculadas con el descanso. Entre los que destacan lácteos, frutitas, cereales integrales y frutos secos.

Leche tibia e infusiones

La tradicional leche tibia antes de acostarse ha sido utilizada durante generaciones. Esta contiene triptófano, un aminoácido que participa en la producción de serotonina y melatonina, hormonas esenciales para regular el sueño.

Consumirla por la noche puede contribuir a disminuir la tensión acumulada y facilitar la conciliación del descanso.

Las infusiones también ocupan un lugar importante en las rutinas de la noche. La manzanilla o la valeriana ayudan a calmar la mente y a reducir la agitación del día. Tomarlas minutos antes de ir a la cama puede convertirse en un ritual efectivo para preparar el cuerpo y la mente.

¿Y las legumbres?

Las legumbres y los cereales integrales aportan magnesio y vitamina B6, nutrientes que colaboran en la relajación del sistema nervioso. Las almendras y las nueces, además, contienen melatonina de forma natural.

Una porción pequeñita durante la cena o como colación nocturna puede ser suficiente para apoyar el descanso.

El plátano también sobresale entre las opciones recomendadas, ya que aporta potasio y vitamina B6, compuestos relacionados con la producción de serotonina.

Añadir un poco de miel natural a la leche o a una infusión favorece la absorción del triptófano y potencia su efecto relajante.

Recuerda que mantener horarios regulares tanto para cenar como para acostarse ayuda a que el organismo conserve un ritmo estable.

