El Dr. Rafael Solano, ginecólogo experto en urología femenina, reveló cuales son los factores de riesgo de la infección de vías urinarias y cómo los avances tecnológicos pueden ayudar a tratar casos severos.

De acuerdo con el especialista, se considera que por lo menos la mitad de las mujeres va a tener en algún momento de su vida una infección urinaria .

"Las infecciones en vías urinarias es una afección en el tracto urinario y se pueden dividir en dos tipos: infección complicada y no complicada que se conoce popularmente como cistitis, afortunadamente es la más frecuente que se presenta y se caracteriza porque la infección está localizada en la vejiga. Provoca síntomas como frecuencia urinaria, sensación de ardor al orinar", mencionó Solano.

Si una infección se limita a la vejiga, puede ser dolorosa y molesta. Sin embargo, pueden presentarse graves problemas de salud si una infección de las vías urinarias se extiende a los riñones .

"Existen múltiples factores que favorecen el desarrollo de una infección como problemas obstructivos, problemas funcionales o problemas sistémicos en el caso de pacientes con diabetes. Otros factores pueden ser el embarazo y la edad en mujeres mayores de 65 años".

¿Cuáles son los daños que puede ocasionar una infección de vías urinarias?

El experto señaló que en casos de infecciones urinarias recurrentes puede llegar a afectar a la vejiga y en los casos de donde se presenta de manera frecuente infecciones de vías urinarias complicadas, con el paso del tiempo puede provocar daño renal : "Se hacen microlesiones que en primera instancia no pasa nada, en una segunda infección tampoco… pero de repente hay pacientes con un historial de 40, 50 infecciones que a largo plazo pueden causar de manera indirecta daños en el riñón".

Infecciones recurrentes

Una infección se puede catalogar como recurrente cuando se tienen más de tres al año y en esos casos se debe analizar su origen . La urodinamia es un estudio muy importante en la urología ginecológica que se utiliza para analizar el nivel funcional del tracto urinario (vejiga, uretra y esfínteres) para evaluar cómo se almacena y elimina la orina.

Con base en este análisis se puede identificar lo que está ocasionando las infecciones y realizar un buen diagnóstico para solucionar el problema desde su origen.

"Cuando los problemas son anatómicos, que frecuentemente se dan después de la menopausia, es cuando algunas mujeres presentan prolapso de órganos pélvicos, de útero, de cúpula o antecedentes de histerectomía. Derivado de ello las pacientes llegan con problemas obstructivos", dijo.

"A este grupo de mujeres en particular son candidatas a un procedimiento de cirugía robótica" agregó el especialista; este procedimiento se ha vuelto muy popular por ser menos invasiva y que tiene la ventaja de mejorar el estado del prolapso.

