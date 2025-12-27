¿Cuándo inicia el Año Nuevo Chino 2026? Esto debes saber

Con la llegada de 2026, y junto con los rituales y símbolos que suelen acompañar el inicio de un nuevo ciclo para atraer prosperidad, muchas personas se preguntan cuándo y cómo se celebra el Año Nuevo Chino.

Aunque en Occidente el año comienza el 1 de enero, en China esta celebración ocurre algunos días después, ya que se rige por el calendario lunar. Esta festividad también es conocida como la Fiesta de la Primavera.

En 2026, el calendario lunar estará marcado por el año del caballo de fuego, una figura asociada con la energía y la fortaleza, que impulsa a asumir nuevos desafíos en distintos ámbitos de la vida, al tiempo que promueve la reflexión personal y la perseverancia.

¿En qué fecha comienza el Año Nuevo Chino 2026?

El Año Nuevo Chino se determina a partir de los ciclos lunares y se celebra durante la segunda luna nueva posterior al solsticio de invierno, por lo que no tiene una fecha fija. Para 2026, este acontecimiento tendrá lugar el 17 de febrero.

Cabe señalar que el zodíaco chino está integrado por 12 animales que se alternan cada año y se combinan de manera cíclica con los cinco elementos de la cosmología china: madera, fuego, tierra, metal y agua.

Según portales especializados, el caballo de fuego simboliza fuerza, dinamismo y libertad. Su carácter indomable influirá en el destino de muchas personas, alentándolas a buscar nuevas oportunidades y a mantenerse en constante movimiento.

