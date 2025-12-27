¿Cuál es la diferencia entre finiquito y liquidación?

El finiquito corresponde a todos los pagos pendientes que un trabajador debe recibir una vez terminada la relación laboral por causas no imputables al patrón, como renuncia voluntaria, término de contrato temporal, jubilación o mutuo acuerdo.A diferencia de la liquidación (que aplica en despidos injustificados), el finiquito no incluye indemnizaciones, sino únicamente los conceptos generados hasta la fecha de salida. De acuerdo con la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), el finiquito debe cubrir:El primer paso para calcular tu finiquito de manera precisa es conocer el salario diario bruto. A partir de este dato, puedes aplicar las fórmulas correspondientes para el cálculo de los días trabajados no pagados, la parte proporcional de aguinaldo, las vacaciones no gozadas y la prima vacacional. Básicamente, se trata de sumar todos estos componentes:Una de las dudas más comunes al calcular el finiquito es comprender la diferencia con la liquidación. Para ello, hay que tener en cuenta que el finiquito aplica cuando se termina la relación laboral a causa de renuncia, finalización de un contrato, etc. Mientras que la liquidación se otorga cuando el despido es injustificado y añade una indemnización constitucional (tres meses de salario) y prima de antigüedad, además de las prestaciones del finiquito.En resumen, la liquidación es un término de pago que se incluye al finiquito, solo en los casos de despido injustificado.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OA