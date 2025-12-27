El finiquito corresponde a todos los pagos pendientes que un trabajador debe recibir una vez terminada la relación laboral por causas no imputables al patrón, como renuncia voluntaria, término de contrato temporal, jubilación o mutuo acuerdo.

A diferencia de la liquidación (que aplica en despidos injustificados), el finiquito no incluye indemnizaciones, sino únicamente los conceptos generados hasta la fecha de salida . De acuerdo con la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), el finiquito debe cubrir:

Los días trabajados no pagados La parte proporcional del aguinaldo Las vacaciones no gozadas y su prima vacacional Otras prestaciones pendientes establecidas en el contrato individual o colectivo

¿Cómo calcular el finiquito?

El primer paso para calcular tu finiquito de manera precisa es conocer el salario diario bruto . A partir de este dato, puedes aplicar las fórmulas correspondientes para el cálculo de los días trabajados no pagados, la parte proporcional de aguinaldo, las vacaciones no gozadas y la prima vacacional. Básicamente, se trata de sumar todos estos componentes:

El primer dato que debes ingresar es tu salario bruto diario, es decir, el que percibes antes de deducciones

Seguidamente, ingresa el periodo laboral indicando fecha de ingreso y baja de la empresa

En el apartado de prestaciones escribe el porcentaje de prima vacacional y los días de aguinaldo que te corresponden

Finalmente, escribe la cantidad de días pendientes en vacaciones y días trabajados

Como resultado, aparecerá un total de finiquito que corresponde a una estimación basada en la Ley Federal del Trabajo de México. Sin embargo, debes tener en cuenta que el monto real puede variar según tu contrato laboral. Por lo que, si quieres un cálculo preciso, lo más recomendable es consultar con un especialista en derecho laboral

¿Cuál es la diferencia entre finiquito y liquidación?

Una de las dudas más comunes al calcular el finiquito es comprender la diferencia con la liquidación. Para ello, hay que tener en cuenta que el finiquito aplica cuando se termina la relación laboral a causa de renuncia, finalización de un contrato, etc. Mientras que la liquidación se otorga cuando el despido es injustificado y añade una indemnización constitucional (tres meses de salario) y prima de antigüedad, además de las prestaciones del finiquito .

En resumen, la liquidación es un término de pago que se incluye al finiquito, solo en los casos de despido injustificado.

OA

