¿Por qué la uva es buena para los riñones?

¿Sabías que tener dolor en la parte baja de la espalda que irradia hacia el abdomen, presentar molestias al orinar y notar cambios en el color de la orina son algunos de los signos que indican una mala salud renal?

Datos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) indican que aproximadamente el 12 % de la población mexicana presenta enfermedad renal crónica (ERC). Esta cifra podría ser mayor, ya que la enfermedad suele pasar desapercibida en sus etapas iniciales.

Ante el inminente riesgo de padecer alguna enfermedad renal, es relevante implementar hábitos en la vida cotidiana que aseguren el óptimo funcionamiento del órgano, como realizar actividad física, moderar el consumo de sal y tomar cantidades adecuadas de agua.

De forma adicional, resulta importante no pasar por alto el consumo de uvas, pues estas contienen propiedades y principios activos que las convierten en un fruto ideal para cuidar la salud renal.

¿Qué beneficios tienen las uvas para los riñones?

A pesar de que muchas personas prefieren consumir las uvas sin semillas, desecharlas es un error, ya que estos elementos son ricos en compuestos fenólicos y proantocianidinas, antioxidantes que combaten el daño renal. Además, ayudan a regular la tensión arterial y mejoran la circulación sanguínea.

Por otro lado, el jugo de uva ofrece propiedades que combaten el estrés oxidativo. De forma adicional, de acuerdo con la revista de salud All 4 Natural Health, las uvas que no han sido tratadas con pesticidas son ideales para reducir los niveles de ácido úrico y limpiar los riñones.

Para obtener sus beneficios, se recomienda que el consumo de uvas sea moderado, pues no hay que olvidar que contienen azúcares. Así, la cantidad ideal es de 15 piezas al día.

Por último, la uva roja es una opción más saludable que otras variantes. Se recomienda consumirlas durante el desayuno, sin retirar la piel ni las semillas. En el caso de licuarlas para preparar jugo, no se debe colar la mezcla.

