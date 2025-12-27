Ante la llegada del Año Nuevo, muchos automovilistas se cuestionan sobre el incremento en el costo de las gasolinas. Las autoriudades fiscales de México ya se pronunciaron al respecto:

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aseguró que el precio de la gasolina regular se mantendrá estable durante 2026 , al reiterar la vigencia de la Estrategia Nacional para Estabilizar el Precio de la Gasolina, mecanismo que opera desde marzo de este año y que no se verá afectado por la actualización del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) .

De acuerdo con un comunicado conjunto, Hacienda y la Secretaría de Energía señalaron que el ajuste del IEPS por inflación que entrará en vigor a partir del 1 de enero no tendrá impacto en el precio final al consumidor, por lo que el combustible de bajo octanaje, menor a 91, continuará vendiéndose por debajo de los 24 pesos por litro .

Las dependencias explicaron que la estrategia se basa en un pacto voluntario con empresarios gasolineros, cuyo objetivo es ofrecer certidumbre en los precios y evitar fluctuaciones abruptas que afecten a los consumidores.

Bajo este esquema, los ajustes fiscales no se trasladan al público mientras el acuerdo se mantenga vigente.

El programa de estabilización es coordinado de manera interinstitucional e involucra a las secretarías de Hacienda, Energía y Medio Ambiente, así como a organismos reguladores y de supervisión como la Comisión Nacional de Energía, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), además de Pemex.

Hacienda subrayó que la continuidad de la estrategia busca preservar la estabilidad del mercado de combustibles y proteger el poder adquisitivo de los hogares, en un contexto de ajustes fiscales automáticos derivados de la inflación, pero sin presiones adicionales sobre el precio de la gasolina regular en el arranque de 2026.

