¿Cuáles son las enfermedades detrás de la tos?

La tos es un molesto síntoma de varias enfermedades, la cual consiste en un reflejo involuntario y un mecanismo de defensa natural del cuerpo para mantener las vías respiratorias despejadas, lo que ayuda al recuperarse más fácilmente. Asimismo, esta puede ser aguda o crónica: La tos aguda comienza repentinamente y no dura más de 2 o 3 semanas. Por su parte, la tos crónica dura más de 2 o 3 semanas y puede ser provocada por diferentes enfermedades.Este tipo de tos es el menos grave y que puede tratarse fácilmente, dependiendo del padecimiento que la cause.Algunas de las causas más comunes son:Para aliviar este síntoma se recomienda, además del medicamento, consumir caramelos para la tos, usar vaporizador para aliviar la garganta seca, tomar muchos líquidos, no fumar y mantenerse lejos de cualquier tipo de humo.Las causas de este tipo de tos pueden abarcar varios aspectos de la salud, y pueden implicar un mayor riesgo, por lo que se recomienda buscar asistencia médica lo antes posibles.A pesar de que no todos los casos de tos necesitan atención médica de forma inmediata, existen varios síntomas alarmantes derivados de la misma.Algunos de estos signos son: * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03 AL