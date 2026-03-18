¿Cuáles son las enfermedades detrás de la tos?

La tos es un molesto síntoma de varias enfermedades, la cual consiste en un reflejo involuntario y un mecanismo de defensa natural del cuerpo para mantener las vías respiratorias despejadas, lo que ayuda al recuperarse más fácilmente.

Asimismo, esta puede ser aguda o crónica: La tos aguda comienza repentinamente y no dura más de 2 o 3 semanas. Por su parte, la tos crónica dura más de 2 o 3 semanas y puede ser provocada por diferentes enfermedades.

¿Cuáles son las causas de la tos aguda?

Este tipo de tos es el menos grave y que puede tratarse fácilmente, dependiendo del padecimiento que la cause.

Algunas de las causas más comunes son:

Alergias

Asma

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)

infecciones virales como resfriado o gripe

Sinusitis con goteo retronasal

Bronquitis aguda

Enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE)

Consumo de tabaco, marihuana o tabaquismo pasivo

Para aliviar este síntoma se recomienda, además del medicamento, consumir caramelos para la tos, usar vaporizador para aliviar la garganta seca, tomar muchos líquidos, no fumar y mantenerse lejos de cualquier tipo de humo.

¿Cuáles son las causas de la tos crónica?

Las causas de este tipo de tos pueden abarcar varios aspectos de la salud, y pueden implicar un mayor riesgo, por lo que se recomienda buscar asistencia médica lo antes posibles.

Neumonía

Tos Ferina

Bronquitis crónica

Asma

Irritación de la vía aérea persistente después de una infección respiratoria aliviada

Uso de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (ECA), es decir, medicamentos para la presión arterial

Cáncer de pulmón

Tuberculosis

Infecciones pulmonares por hongos

Infección por VIH

Síntomas alarmantes

A pesar de que no todos los casos de tos necesitan atención médica de forma inmediata, existen varios síntomas alarmantes derivados de la misma.

Algunos de estos signos son:

Dificultad respiratoria

Tos con sangre

Pérdida de peso

Fiebre por más de una semana

Consumo de drogas y sustancias nocivas

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