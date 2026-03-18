Aunque no existe un alimento capaz de defenderte de la gripe "por arte de magia", sí existen ciertos nutrientes que son capaces de ayudar a que tu cuerpo se mantenga alejado de millones de virus y bacterias. Toma nota que aquí te presentamos los mejores consejos para aumentar las defensas de tu organismo y evitar los molestos resfriados.

Además, y según especialistas de la salud, la alimentación no es el único factor que influye en el tema de las defensas del sistema inmunológico, pues también es importante el sueño, el ejercicio y hasta el aseo personal. Aquí todo suma.

Esta es la lista de hábitos para cuidar tu sistema inmune

Comer proteínas

La carne de res y cerdo adiciona proteínas importantes , además puedes consumir también pescados, mariscos, soya y frijoles.

Una frutas todos los días

Las vitaminas A, C y E te ayudan a fortalecer tu cuerpo contra las diferentes enfermedades invernales, y éstas son más recurrentes en frutos secos, naranjas, semillas, limones, zanahorias y verduras verdes.

¿Y el aceite de cocina?

Cocinar con aceite de oliva o canola puede ser también de gran utilidad para tus defensas, ya que además de ser mucho más saludables que los otros, funcionan como lubricantes de células y promueve la función inmune del organismo.

No olvidar los antioxidantes

Además de ayudar a tu cuerpo a retardar los efectos de la edad, los antioxidantes también son excelentes para combatir las enfermedades invernales; puedes encontrarlos en semillas, ajo, arroz, café, coliflor y demás verduras verdes.

El hierro también es importante

Las legumbres, las carnes y los huevos aportan hierro a tu organismo, el cual es vital para que el sistema inmunológico tenga una respuesta oportuna contra los virus y bacterias.

Llevar una dieta equilibrada

¿Sabías que el simple hecho de llevar una dieta equilibrada puede ser de mucha ayuda contra las enfermedades? Aparentemente esto se debe a que la ingesta energética en altas cantidades puede disminuir la actividad inmunológica.

Hacer ejercicio

Según profesionales de la salud, es recomendable hacer ejercicio por lo menos 30 minutos al día con el fin de reforzar las defensas del cuerpo.

Despedirse del estrés

¿Sabías que el estrés elimina la energía y baja tus defensas? Por eso es recomendable tomarse las cosas con calma y buscar actividades que te ayudan a relajarte.

Dormir bien

Aunque no lo creas, aprovechar las horas de la noche para dormir es clave para recuperar energías y aumentar defensas.

Tener una circulación más activa

Un buen movimiento ayuda a la formación de glóbulos blancos y por consiguiente, disminuye las posibilidades de contraer enfermedades; para lograrlo puedes bañarte alternando el agua caliente con el agua fría

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AO

