Infecciones de vías respiratorias que no son tratadas a tiempo o no tuvieron los cuidados necesarios pueden complicarse produciendo abscesos de cuello o intracerebrales, infección en ojos, oídos y hasta meningitis, enfermedad que puede ser mortal, indicó el otorrinolaringólogo del Hospital de Especialidades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Jalisco Roberto Fierro Rizo.

"Cuando una infección no se trata a tiempo o simplemente no se tienen los cuidados necesarios se puede trasladar por medio de los senos paranasales hasta alojarse en oídos, ojos, y cerebro", dijo.

Fierro Rizo refirió que aunque el 95 por ciento de las infecciones de vías respiratorias de inicio son virales, al no cuidarse se pueden complicar y terminar en bacterianas.

Señaló que las pautas que refieren que se trata de una infección bacteriana son: que sea un cuadro persistente, que los síntomas agudos se prolonguen por más de siete días a pesar de tener los cuidados generales y que el flujo nasal cambie de ser continuo y transparente a irregular y amarillento, es un criterio para que el médico inicie un tratamiento con antibióticos.

Por lo general, después de cuatro o cinco días de síntomas de infección de vías respiratorias, como estornudo, flujo nasal, fiebre, dolor de garganta que no desaparecen y por el contrario surgen otros, como dolor de oído y ronquera, es una señal de alarma para que una persona acuda con el médico, dijo.

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Lo recomendable cuando inician los cuadros de infección es tomar por lo menos tres litros de agua al día de los contrario la secreción se estanca lo que genera la sinusitis, no automedicarse, no tomar antibióticos a menos de que el médico lo indique, evitar utilizar antihistamínicos y cuidarse de los cambios bruscos de temperatura.

"Algo tan simple como bañarse con agua caliente y salir al aire frío puede provocar descompensación en el mecanismo de limpieza de las vías respiratorias, ocasionando problemas para desechar los virus o bacterias", precisó.

Recomendó evitar en lo posible el uso de antihistamínicos que comúnmente se utilizan cuando se tienen estos síntomas; sólo deben usarse en cuadros de origen alérgico y no para infecciones virales debido a que interrumpen el flujo nasal, indispensable en la expulsión de virus y bacterias, apuntó.

Para aliviar un poco las molestias de las infecciones de vías respiratorias recomendó sólo usar anti-inflamatorios y mucolíticos ya que éstos favorecen el flujo nasal. Una persona sana puede producir hasta un litro de secreción nasal en un día y cuando se está enfermo hasta dos.

Cuando una persona contrae una infección de las vías respiratorias el ciclo de la enfermedad puede durar hasta 15 días, siendo los últimos siete la fase más aguda de la enfermedad donde se presentan las principales molestias; en ocasiones después de las dos semanas se puede presentar un poco de tos con expectoración herramientas del organismo para terminar de eliminar rastros de la enfermedad, concluyó.

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