¿Cuáles son las ciudades más antiguas del mundo y que aún tienen habitantes?

Algunas ciudades del mundo han sobrevivido a guerras, al cambio de clima, a la migración humana y a otros fenómenos, y, a pesar de los años de antigüedad que acumulan, aún son habitadas.

Estos lugares del mundo funcionan como cápsulas del tiempo, pues sus calles han atestiguado la historia, guardando rasgos de la evolución de la civilización.

Las diez ciudades más antiguas aún habitadas

Damasco, Siria

Ubicada al suroeste del país, cerca de la cordillera del Antilíbano, esta es una de las ciudades más viejas del mundo, pues se considera que sus orígenes se remontan a 12 mil años atrás. Desde 1979, forma parte del Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Jericó, Cisjordania, Palestina

Ubicada a solo 25 kilómetros de Jerusalén, Jericó es una de las ciudades más viejas del mundo, y es mencionada en numerosas ocasiones en la Biblia. En los últimos años, el lugar ha sido fuertemente impactado por la intensificación de medidas militares israelíes.

Jerusalén, Israel

Con una antigüedad superior a los 5 mil años, la urbe posee una gran importancia religiosa e histórica. La ciudad ha sido destruida y sitiada múltiples veces en su historia.

Shush, Susa, Irán

Esta ciudad cuenta con alrededor de 10 mil años de historia y a lo largo de los años ha sido ocupada por distintas civilizaciones, entre ellas los babilonios, persas aqueménidas y sasánidas.

Plovdiv, Bulgaria

Una de las ciudades más viejas de Europa que continúan habitadas. Se estima que su historia se remonta hasta el 7000 a. C.

Tiro, Líbano

Fue fundada en el tercer milenio antes de Cristo y fue una de las urbes más prósperas de la antigüedad. Es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1984.

Atenas, Grecia

Se dice que es la cuna de la civilización occidental y de la democracia. La ciudad, cuyos orígenes se remontan al año 1500 a. C., no solo sigue siendo un lugar habitado, también continúa siendo una ciudad próspera y el destino de miles de turistas cada año.

Lisboa, Portugal

Con una historia de más de 3 mil años, Lisboa es una de las ciudades más antiguas de Europa y del mundo. A lo largo de los años, la capital portuguesa ha sido objeto de interés de comerciantes, militares y arqueólogos.

Benares, India

Cuenta con al menos 3 mil años de historia y destaca por ser el punto de peregrinación para millones de fieles, quienes acuden a bañarse en las sagradas aguas del Ganges.

Cholula, México

Esta ciudad, ubicada en el estado de Puebla, es considerada la más antigua de México y de todo el continente americano que ha estado habitada continuamente, siendo contemporánea de la célebre Teotihuacán.

