¿Qué engorda más, el pan o las galletas?

Muchas hipótesis giran en torno al pan y los efectos que produce en el cuerpo humano al ser consumido. Si en algún momento te ha cruzado por la mente la pregunta, a continuación derribamos algunos preconceptos que rigen la alimentación de estos postres antojadizos.

Es común escuchar que el pan engorda. Así como las pastas, el arroz, las legumbres o las papas. Sin embargo, dicha idea no está respaldada por motivos nutricionales, sino por algunas falsas ideas preconcebidas. Todos estos alimentos proporcionan hidratos de carbono, nutrientes que son necesarios para cubrir la energía necesaria para cada actividad diaria.

Algunos creen que estos carbohidratos son los responsables inmediatos de la subida de peso. Sin embargo, no es tan sencillo. Los hidratos de carbono no son la unidad que aporta más calorías por gramo. Si se comparan con los alimentos grasos, estos llevan la mano vencedora, al menos en este respecto. Entonces, en muchos casos no es propiamente el pan el que aporta la gran cantidad de carbohidratos, sino con lo que se le acompaña. Bien sea manteca, mayonesa, embutidos y carnes frías o hasta quesos, en la parte salada; mientras que la dulce puede incluir mermeladas, chocolate, azúcares varios y alguna que otra sustancia.

Ahora bien, en su disputa inmediata con las galletas, el pan es el definitivo vencedor, al menos para la mayoría de panes disponibles. Las galletas suelen tener grasas hidrogenadas o trans que son perjudiciales para la salud. Su característica de carbohidrato simple también impide que produzcan saciedad. Los panes elaborados con harina integral, además de nutrientes, otorgan mayor saciedad y ayudan a algunas otras funciones esenciales del cuerpo.

Así que, en términos generales, se podría decir que las galletas hacen engordar más que el pan. Sin embargo, habría que revisar cada caso y de igual manera habría que regular ambos alimentos practicando la alimentación consciente; sin privación y sin exceso.

La clave, como en todos los temas de alimentación, se encuentra en la moderación de las porciones y frecuencia. No se trata de señalar a los alimentos desde una vara moral, sino de encontrar las rutas de alimentación sana que permitan disfrutar de la comida y mantener el cuerpo bien alimentado.

Recuerda que si tienes dudas con tu dieta o requieres modificar la misma por alguna situación en específico, deberás acudir con un experto en nutrición para recibir asesoría.

Te puede interesar: Secretario del Trabajo explica aspectos finos de la reducción de la jornada laboral

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OB