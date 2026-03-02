Los temblores en el cuerpo pueden presentarse a cualquier rango de edad; sin embargo, es más común en personas mayores. Las causas son diversas; puede ser por fatiga, estrés, la ira, el miedo, la cafeína y el tabaquismo. Por otro lado, puede deberse a alguna enfermedad, por lo que se recomienda que un especialista de la salud lo evalúe para descartar algún problema médico. Los temblores en el cuerpo se pueden manifestar a menudo en las manos y los brazos, incluso en la cabeza, lengua o las cuerdas vocales. Si el movimiento persiste en un transcurso largo de tiempo, podría tratarse de un problema de salud. Los temblores suelen ser rápidos y pequeños. Generalmente, sucede cuando la persona está tratando de hacer algo. Puede haber diversas razones por las que hay temblores en el cuerpo, como ciertos medicamentos, consumo de alcohol o abstinencia de esta bebida, estrés, ansiedad o fatiga; sin embargo, algunas veces puede deberse a alguna enfermedad como: Entre otras afecciones puede estar un: Es importante resaltar que, antes de especular sobre tener alguna de estas enfermedades, es importante que un especialista de la salud lo evalúe y, de ser positivo el resultado, indicar cuál es el tratamiento indicado para tratarlo. La evaluación para los temblores en el cuerpo se puede llevar a cabo a través de un examen físico, que incluye una evaluación detallada del cerebro y el sistema nervioso (neurológica). * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * AS