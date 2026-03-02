Los temblores en el cuerpo pueden presentarse a cualquier rango de edad; sin embargo, es más común en personas mayores. Las causas son diversas; puede ser por fatiga, estrés, la ira, el miedo, la cafeína y el tabaquismo.

Por otro lado, puede deberse a alguna enfermedad, por lo que se recomienda que un especialista de la salud lo evalúe para descartar algún problema médico.

Lee también: Beneficios que tiene para la salud comer tripas

¿Qué son los temblores en el cuerpo?

Los temblores en el cuerpo se pueden manifestar a menudo en las manos y los brazos, incluso en la cabeza, lengua o las cuerdas vocales. Si el movimiento persiste en un transcurso largo de tiempo, podría tratarse de un problema de salud.

Los temblores suelen ser rápidos y pequeños. Generalmente, sucede cuando la persona está tratando de hacer algo.

¿Qué enfermedades provocan temblores en el cuerpo?

Puede haber diversas razones por las que hay temblores en el cuerpo, como ciertos medicamentos, consumo de alcohol o abstinencia de esta bebida, estrés, ansiedad o fatiga; sin embargo, algunas veces puede deberse a alguna enfermedad como:

Trastornos del cerebro, los nervios o el movimiento (como el mal de Parkinson), incluso movimientos musculares incontrolables (distonía).

Hipertiroidismo

Esclerosis múltiple

Tumor cerebral

Entre otras afecciones puede estar un:

Tumor cerebral

Accidente cerebrovascular

Te puede interesar: Cuánto debe comer tu perro y a qué hora, según su edad

Es importante resaltar que, antes de especular sobre tener alguna de estas enfermedades, es importante que un especialista de la salud lo evalúe y, de ser positivo el resultado, indicar cuál es el tratamiento indicado para tratarlo.

La evaluación para los temblores en el cuerpo se puede llevar a cabo a través de un examen físico, que incluye una evaluación detallada del cerebro y el sistema nervioso (neurológica).

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS