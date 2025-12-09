¿Cuál es el significado de las piñatas en las posadas?

Las piñatas son un símbolo de la cultura mexicana reconocido mundialmente, esta nos acompaña en todo tipo de fiestas, principalmente en los cumpleaños y posadas.

Esta decoración era originalmente hecha de barro y eran rellenadas con frutas de temporada como tejocote, jícama, lima, caña de azúcar, mandarina, naranja así como cacahuates y diversas variedades de dulces.

El origen de la tradición

En el año 1586, en Acolman Nezahualcóyotl, en el actual Estado de México, cerca de la zona arqueológica de Teotihuacán, los frailes agustinos recibieron la autorización del Papa Sixto V para celebrar las “ misas de aguinaldo ”, que luego serían llamadas posadas. Fue en esas misas que tuvieron lugar en los días previos a la Navidad que los frailes introdujeron la piñata.

Las piñatas se rellenan de frutas de temporada como tejocote, jícama, lima, caña de azúcar, mandarina, naranja así como cacahuates y diversas variedades de dulces. UNSPLASH.COM

¿Qué simbolizan las partes de la piñata?

La piñata original era una olla de barro, se le agregó papel de china de colores para hacerla más vistosa y representar los placeres superfluos . Los siete picos simbolizan los pecados capitales y debían ser destruidos con los ojos vendados , haciendo alusión a que la fe es ciega , con la ayuda de un palo que demuestra la virtud terminando con las tentaciones.

Los caramelos y otras golosinas dentro de la piñata representaban las riquezas del reino de los cielos, por lo tanto la enseñanza que se acompañaba con fe y una sola virtud, podía vencer el pecado y recibir todas las recompensas del cielo.

Actualmente es posible conseguir piñatas de barro en diferentes poblaciones del país, sin embargo es en Acolman, Estado de México, donde año con año se lleva a cabo la Feria de la piñata. Este año su edición XXXI será del 15 al 19 de diciembre. ¡No se la puede perder!

El Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) le da seguimiento a las frutas y oleaginosas con las que se rellena esta colorida tradición; para 2016 la naranja generó 7,897.9 millones de pesos, el cacahuate, 1,064.4 millones de pesos, la jícama, 731.1 millones de pesos, la mandarina, 595.3 millones de pesos, la caña de azúcar fruta, 146.2 millones de pesos, la lima, 49.9 millones de pesos, mientras que el tejocote, 9.1 millones de pesos.

TG