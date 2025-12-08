¿Cuáles son los síntomas de hipotermia en perros?

Con la llegada del invierno a México, es mucho más fácil reconocer esa sensación electrizante e incómoda que causan los escalofríos cuando te encuentras en un lugar con temperaturas bajas. Ese mismo sentimiento, aunque sea difícil de notar, también lo experimentan nuestras mascotas, por lo que es muy importante identificar qué comportamientos pueden ser un indicador de que están pasando frío o sufriendo un episodio de hipotermia.

Aunque la hipotermia es una condición médica de emergencia y solo sucede en situaciones extremas o por estar expuesto al frío durante periodos prolongados, es mucho más fácil que los animales la padezcan, ya que no cuentan con las mismas herramientas que los humanos para entrar en calor.

De acuerdo con un sitio especializado en salud canina, la temperatura corporal promedio de un perro es de 38.3 a 39.2 °C, por lo que se considera hipotermia una vez que estas medidas se encuentran muy por debajo de lo normal.

Sin embargo, conocer cuál es la temperatura de tu perro en tiempo real puede ser un tanto complicado, especialmente si no se cuenta con el equipo ideal para registrarla. Por ello, a continuación te compartimos algunas técnicas y consejos para monitorear el calor de tu mascota y descubrir si está atravesando una situación que lo ponga en peligro.

¿Cómo saber si tu perro tiene hipotermia?

De acuerdo con veterinarios, si la temperatura corporal de tu perro baja a 37.2 °C, corre el riesgo de sufrir hipotermia.

El primer síntoma, y el más evidente, es cuando comienzan a temblar. S i esto sucede, es importante poner atención a su actitud, ya que por instinto suelen buscar cualquier espacio que les proporcione calor. Además, partes de su cuerpo como orejas, cola, patas y piernas se sentirán frías al tacto.

No obstante, si la temperatura de tu canino se encuentra entre los 31.9 y los 28 °C, eso ya se considera hipotermia moderada y los síntomas suelen ser más evidentes. Algunos de ellos son:

Quejidos (especialmente en cachorros)

Postura corporal encorvada

Encías pálidas, azuladas o grises

Tropezones y dificultad para caminar

Aletargamiento y disminución de la actividad

Frecuencia cardíaca lenta

Disminución o retardo de los reflejos

Confusión

Congelación

Si la temperatura de tu mascota es menor de 28 °C, significa que ya está experimentando una hipotermia grave, lo que puede provocar los siguientes efectos:

Pupilas fijas y dilatadas

Ritmo cardíaco errático

Respiración lenta

Pérdida de conciencia

¿Qué hacer si tu perro tiene hipotermia?

Si identificas que tu perro se encuentra en una etapa moderada o grave de hipotermia, es importante que acudas al veterinario de inmediato para que le administren fluidos calientes por vía intravenosa, al tiempo que pueden monitorear su frecuencia cardíaca y nivel de oxígeno.

Por su parte, los casos más leves de hipotermia s e pueden tratar en casa, aunque los veterinarios destacan que no está de más llevarlos a consulta.

Para estos casos recomiendan cubrirlo con mantas térmicas para incrementar su calor. También aseguran que darle de beber caldo de hueso caliente puede acelerar el proceso de recuperación.

Para evitar que se prolongue, puedes utilizar una toalla para secar su pelaje y, en caso de ser posible, regular la temperatura del ambiente y fijarla entre los 24 y 26 °C.

Es importante destacar que la hipotermia puede tener graves consecuencias para tu perro, ya que en casos extremos de congelación inducida por hipotermia, los tejidos afectados pueden morir y desprenderse por completo. Además, la hipotermia grave puede llegar a provocar un fallo orgánico e incluso la muerte , por lo que se recomienda estar atento a tu mascota y atenderla de inmediato en caso de presentar alguno de estos síntomas.

XP