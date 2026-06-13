Esa repentina picazón que ataca el oído y la garganta al mismo tiempo no es imaginación suya. Hoy, comprender este fenómeno es clave para identificar si se trata de una simple alergia estacional o el inicio de un resfriado, permitiendo actuar antes de que los síntomas empeoren.

Para entender qué ocurre exactamente en el cuerpo humano, es necesario explorar la compleja red de conexiones nerviosas. El sistema nervioso central procesa múltiples señales simultáneas que, en ocasiones, logran confundir al propio cerebro mediante cruces de información.

La conexión anatómica oculta

El principal responsable de esta rareza sensorial es el nervio glosofaríngeo . Este importante conducto neuronal tiene la tarea fundamental de enviar información sensitiva desde la parte posterior de la garganta directamente hacia el cerebro.

Sin embargo, este nervio no viaja solo ni tiene una ruta exclusiva en el organismo. Comparte ramificaciones intrincadas con otras terminaciones nerviosas que se dirigen de forma directa hacia el canal auditivo externo y el tímpano.

Cuando un alérgeno o virus irrita la mucosa faríngea, la señal de alerta viaja rápidamente por esta vía . El cerebro, al recibir el estímulo de emergencia, no siempre logra identificar con precisión el origen exacto de la molestia.

Es aquí donde entra en juego el famoso nervio vago, otro actor fundamental en esta ilusión táctil. Sus ramas sensitivas inervan tanto la laringe como una pequeña porción del conducto auditivo, creando un puente sensorial directo.

El fenómeno del dolor referido

En el ámbito de la medicina, este cruce de cables biológico se conoce formalmente como dolor referido o sensación referida. Ocurre cuando el estímulo nace en un sitio específico, pero se percibe claramente en otro conectado por la misma vía.

Un ejemplo clásico de esta interacción anatómica es el conocido reflejo de Arnold. Al limpiar el oído con un hisopo, algunas personas experimentan una tos incontrolable o un cosquilleo repentino en la parte posterior de la garganta.

La situación inversa es exactamente la que explica el cosquilleo simultáneo que muchos experimentan. La inflamación en las amígdalas o la faringe envía una señal que el cerebro interpreta erróneamente como una picazón profunda dentro del oído .

Además de los nervios, existe un conducto físico que une ambas zonas de manera directa: la trompa de Eustaquio . Este pequeño tubo equilibra la presión y drena los líquidos desde el oído medio hacia la parte posterior de la nariz.

Durante un cuadro alérgico o infeccioso, este conducto puede inflamarse severamente o acumular mucosidad. Esta alteración física genera una presión interna que se traduce rápidamente en una sensación de hormigueo o taponamiento auditivo molesto.

¿Cuándo y cómo aliviar esta molestia?

Este fenómeno suele manifestarse con mucha mayor frecuencia durante los bruscos cambios de estación. El polen primaveral, el polvo acumulado y los ácaros son los principales desencadenantes de esta molesta reacción en cadena en el cuerpo.

Para mitigar la sensación de cosquilleo, los especialistas recomiendan mantener una hidratación constante y adecuada. Beber líquidos tibios ayuda a calmar la irritación faríngea, reduciendo así la intensidad de la señal nerviosa que engaña al oído.

Si el cosquilleo persiste por más de una semana o se acompaña de dolor agudo, es vital consultar a un médico. Un diagnóstico oportuno evitará que una simple alergia estacional derive en una infección auditiva o respiratoria severa.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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